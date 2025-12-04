Menczer név szerint hívja vitára a Tisza Párt kommentelőit

Hírlevél
2025. december 04. 12:27
Olvasási idő: 3 perc
Budakörnyékének képviselőjelöltje a pilisszántói fórum előtt szólt be a kritikus kommentelőknek: ha már a hozzászólások ilyen jól mennek, itt az ideje személyesen is feltenni a kérdéseket. Menczer Tamás mindenkit szeretettel vár – név szerint is üdvözölte a legélesebb kritikusait.
Menczer TamásTisza Pártpilisszántói fórumvéleményvita

A térség fideszes politikusa szerint nem gond, ha valaki erős véleményt fogalmaz meg, a gond ott kezdődik, ha mindezt csak a klaviatúra mögül teszi. A pilisszántói fórum kapcsán több kritikus komment érkezett. A kommentelők közül külön kiemelte Kókai Jánost, Földesi Szilviát és Joseph Smith-t, akik nem tartották magukban lesújtó véleményüket Menczer Tamásról.

Menczer Tamás
Menczer Tamás nem zárkózik el a kellemetlen kérdések elől (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)
Menczer Tamás: Magyar Péter retteg, elhallgattatással próbálkozik

A kritikusoknak is üzen: „Tisztelettel várok mindenkit”

A politikus szerint a fórum célja az érdemi párbeszéd, nem a kommentháború. Menczer arra kéri a Tisza Párt szimpatizánsait és minden hozzászólót, hogy legyenek jelen személyesen is, hiszen ott lehet igazán megbeszélni a vitás ügyeket, a fejlesztéseket és a támadásokat egyaránt.

Ma este 6 órakor Pilisszántón a Baross-házban, csak legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni”

– üzente Menczer.


 

