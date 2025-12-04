Menczer név szerint hívja vitára a Tisza Párt kommentelőit

A kritikusoknak is üzen: „Tisztelettel várok mindenkit”

A politikus szerint a fórum célja az érdemi párbeszéd, nem a kommentháború. Menczer arra kéri a Tisza Párt szimpatizánsait és minden hozzászólót, hogy legyenek jelen személyesen is, hiszen ott lehet igazán megbeszélni a vitás ügyeket, a fejlesztéseket és a támadásokat egyaránt.

Ma este 6 órakor Pilisszántón a Baross-házban, csak legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni”

– üzente Menczer.



