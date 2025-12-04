Menczer név szerint hívja vitára a Tisza Párt kommentelőit

A térség fideszes politikusa szerint nem gond, ha valaki erős véleményt fogalmaz meg, a gond ott kezdődik, ha mindezt csak a klaviatúra mögül teszi. A pilisszántói fórum kapcsán több kritikus komment érkezett. A kommentelők közül külön kiemelte Kókai Jánost, Földesi Szilviát és Joseph Smith-t, akik nem tartották magukban lesújtó véleményüket Menczer Tamásról.
A kritikusoknak is üzen: „Tisztelettel várok mindenkit”
A politikus szerint a fórum célja az érdemi párbeszéd, nem a kommentháború. Menczer arra kéri a Tisza Párt szimpatizánsait és minden hozzászólót, hogy legyenek jelen személyesen is, hiszen ott lehet igazán megbeszélni a vitás ügyeket, a fejlesztéseket és a támadásokat egyaránt.
Ma este 6 órakor Pilisszántón a Baross-házban, csak legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni”
– üzente Menczer.