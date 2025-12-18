Hírlevél
Szégyenletes szavazás Brüsszelben: a Tisza az energiabiztonság ellen voksolt

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
A háborúpártiak az Európai Parlamentben döntöttek. Megtiltották az orosz földgáz és kőolaj használatát. Ha nincs orosz földgáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért, ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért. A fideszes és KDNP-s képviselők a tiltás ellen szavaztak. A tiszások azonban nem. Ők Weber parancsát hajtották végre, és ez óriási szégyen! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Télen fűteni kell, ezt talán még Brüsszelben is sejtik. Azonban a háborúpártiak az Európai Parlamentben döntöttek – mondta Menczer Tamás a videójában.

MENCZER TAMÁS
Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Megtiltották az orosz földgáz és kőolaj használatát. Ha nincs orosz földgáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért, ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért. A fideszes és KDNP-s képviselők a tiltás ellen szavaztak. A tiszások azonban nem. Ők Weber parancsát hajtották végre, és ez óriási szégyen.

Minél több forrásból és útvonalon érkezik földgáz és kőolaj Magyarországra, annál nagyobb az energiabiztonságunk és annál olcsóbb az ár. Ez a valódi diverzifikáció. Az orosz földgázra és kőolajra szükségünk van. Nem akarjuk tönkretenni Magyarországot Ukrajnáért és egy olyan háborúért, amelyhez semmi közünk sincs! – hangsúlyozta Menczer Tamás.

