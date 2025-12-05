Menczer Tamás szerint Brüsszel fuldoklik a korrupcióban

Menczer Tamás az újabb brüsszeli korrupciós botrány kapcsán írt a közösségi oldalára. Jelezve, hogy a Brüsszel és Ukrajna ideje lejárt.

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában szintén kitért erre. Kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos valamit csinált, gyanús dolgok történtek. Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem maga az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról. Ez nem megy – mondta, hozzátéve: ami történik Ukrajnában, az történik Brüsszelben is, ilyenkor „kéz kezet mos”, nincs könnyű helyzetben a bizottság.