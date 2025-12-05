Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Brüsszel fuldoklik a korrupcióban

Tegnap, 12:39
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brüsszeliek háborúpártiak és korruptak. A jövő a békepárti patriótáké – jelentette ki Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamáskorrupciós botrányOrbán ViktorkorrupcióEurópai Unió

Menczer Tamás az újabb brüsszeli korrupciós botrány kapcsán írt a közösségi oldalára. Jelezve, hogy a Brüsszel és Ukrajna ideje lejárt.

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában szintén kitért erre. Kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos valamit csinált, gyanús dolgok történtek. Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem maga az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról. Ez nem megy – mondta, hozzátéve: ami történik Ukrajnában, az történik Brüsszelben is, ilyenkor „kéz kezet mos”, nincs könnyű helyzetben a bizottság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!