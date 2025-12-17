Hírlevél
Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

menczer tamás

Menczer Tamás szerint Von der Leyen vallomásánál nincs durvább

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Bizottság (EB) elnökének, Ursula Von der Leyen vallomásánál nincs durvább: „belemondja az arcodba”, hogy a következő két évben 100 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebook-oldalán.
Menczer Tamás a közösségi oldalán közölte azt a videót, melyen Ursula von der Leyen azt mondja, hogy a következő két évben közel 100 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni.

Menczer Tamás: Megy a pénz a háborúba, és az aranybudiba, Magyar Péter pedig büszke rá.
Menczer Tamás: Megy a pénz a háborúba és az aranybudiba, Magyar Péter pedig büszke rá Fotó: Facebook/Magyar Péter

A háborúba. Meg Zelenszkij aranybudijába”

– utal arra a kommunikációs igazgató, hogy az utóbbi időkben az egész Európai Uniót megrázó ukrajnai korrupciós botrányt a bizottság vezetője teljesen figyelmen kívül hagyja, Magyar Péter, a Tisza Párt, és a magyarországi brüsszeliták elnöke, pedig büszkén mosolyogva vállalja, hogy ő is ehhez a társasághoz tartozik.

Von der Leyen arról is értekezik, hogy elveszik a befagyasztott orosz vagyont, aminek a sorsáról az amerikaiak és az oroszok már megállapodtak, Orbán Viktor miniszterelnök beszámolója szerint. Ennek megfelelően ennek a „lenyúlása” nyílt hadüzenet Oroszországnak és egyben a békének is.

Brüsszel magyarországi helytartói, a DK és a Tisza Párt nem a béke előremozdításában érdekeltek, és ennek érdekében cselekszenek.

 

Menczer Tamás nyakon csípte a DK-t: hazugságon kapta őket

 

