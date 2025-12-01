Menczer Tamás rendet tett kicsit a tiszás fejekben – itt az igazság!

Menczer Tamás csattanósan reagált a hvg.hu és a Tisza Párt bírálataira, hangsúlyozva, hogy az önkormányzati ebadó helyben marad és a kutyások életét könnyíti.
Ezek meg el akarnak venni több tízmilliárd forintot Önöktől, hogy Ukrajnába küldjék a pénzt. Pici különbség.”
– fogalmazott. Ahogyan fogalmazott: a tiszás csomag még 4 százalékos plusz adót is rárakna a kutya- és macskaeledelre, így ahol csak lehet, elvennék az emberek pénzét.
Menczer Tamás szerint pofonegyszerű: Brüsszeli parancs, ukrán átutalás
A politikus a tervezetet nem hazai célúnak, hanem brüsszeli–ukrán pénzmozgások kiszolgálására alkalmas rendszernek látja. Úgy fogalmazott: Weber és von der Leyen „parancsát” hajtaná végre a Tisza Párt, ezért fontos szerinte, hogy „itthon és Brüsszelben is le kell győzni őket”.