Rendkívüli!

Meghalt Kálloy Molnár Péter, színész

Menczer Tamás

Menczer Tamás rendet tett kicsit a tiszás fejekben – itt az igazság!

35 perce
A Tisza Párt új adóötlete nem hasonlítható az önkormányzatok által bevezethető ebadóhoz, mert teljesen más célt szolgál – fejtette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás úgy véli: a tiszás csomag több tízmilliárdot venne el a magyaroktól, hogy azt Brüsszelen keresztül Ukrajnába küldjék.
Menczer TamásBrüsszelTisza PártUkrajnaebadó

Menczer Tamás csattanósan reagált a hvg.hu és a Tisza Párt bírálataira, hangsúlyozva, hogy az önkormányzati ebadó helyben marad és a kutyások életét könnyíti. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás rávilágított, kinek az érdekeit szolgálná az ebadó: nem a magyarokét (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Ezek meg el akarnak venni több tízmilliárd forintot Önöktől, hogy Ukrajnába küldjék a pénzt. Pici különbség.” 

– fogalmazott. Ahogyan fogalmazott: a tiszás csomag még 4 százalékos plusz adót is rárakna a kutya- és macskaeledelre, így ahol csak lehet, elvennék az emberek pénzét.

Menczer Tamás: Brutális a Tisza megszorítócsomagja – szja-emelés, nyugdíjadó, kutya- és macskaadó a tervben

Menczer Tamás szerint pofonegyszerű: Brüsszeli parancs, ukrán átutalás 

A politikus a tervezetet nem hazai célúnak, hanem brüsszeli–ukrán pénzmozgások kiszolgálására alkalmas rendszernek látja. Úgy fogalmazott: Weber és von der Leyen „parancsát” hajtaná végre a Tisza Párt, ezért fontos szerinte, hogy „itthon és Brüsszelben is le kell győzni őket”.

