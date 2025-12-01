Menczer Tamás rendet tett kicsit a tiszás fejekben – itt az igazság!

Menczer Tamás csattanósan reagált a hvg.hu és a Tisza Párt bírálataira, hangsúlyozva, hogy az önkormányzati ebadó helyben marad és a kutyások életét könnyíti.

Menczer Tamás rávilágított, kinek az érdekeit szolgálná az ebadó: nem a magyarokét (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Ezek meg el akarnak venni több tízmilliárd forintot Önöktől, hogy Ukrajnába küldjék a pénzt. Pici különbség.”

– fogalmazott. Ahogyan fogalmazott: a tiszás csomag még 4 százalékos plusz adót is rárakna a kutya- és macskaeledelre, így ahol csak lehet, elvennék az emberek pénzét.