Menczer Tamás üzent a bizonytalan szavazóknak

Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy mit üzen a bizonytalan szavazóknak, a következőket válaszolta.

Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Miért érdemes a kormánypártra szavazni?

Azért, mert jól láthatóan Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll.”

A brüsszeli út a háborút, Ukrajnát, a bevándorlást, és a brutális megszorítócsomagból áll.

Ezt képviseli a Tisza Párt, amelynek vezetője egy fogott ember”

– hangsúlyozta Mencer Tamás.

Az ezzel szemben álló magyar út pedig a béke és a biztonság mellett, az Otthon Start programot, az édesanyák adómentességét, családi adókedvezményt, vállalkozások támogatását tartalmazza.

Ebből lehet választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek ahhoz, hogy a döntésüket meg is hozzák”

– zárta gondolatait Menczer Tamás.