Menczer Tamás üzent a bizonytalan szavazóknak

Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll. Van egy brüsszeli út, és ezzel szemben van egy szuverenista magyar út – válaszolta újságírói kérdésre Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy mit üzen a bizonytalan szavazóknak, a következőket válaszolta.
Miért érdemes a kormánypártra szavazni?
Azért, mert jól láthatóan Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll.”
A brüsszeli út a háborút, Ukrajnát, a bevándorlást, és a brutális megszorítócsomagból áll.
Ezt képviseli a Tisza Párt, amelynek vezetője egy fogott ember”
– hangsúlyozta Mencer Tamás.
Az ezzel szemben álló magyar út pedig a béke és a biztonság mellett, az Otthon Start programot, az édesanyák adómentességét, családi adókedvezményt, vállalkozások támogatását tartalmazza.
Ebből lehet választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek ahhoz, hogy a döntésüket meg is hozzák”
– zárta gondolatait Menczer Tamás.
