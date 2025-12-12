Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Hűha!

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

menczer tamás

Menczer Tamás üzent a bizonytalan szavazóknak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll. Van egy brüsszeli út, és ezzel szemben van egy szuverenista magyar út – válaszolta újságírói kérdésre Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menczer tamástisza pártbrüsszelitákválasztásMagyar Péter

Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy mit üzen a bizonytalan szavazóknak, a következőket válaszolta.

Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó
Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Miért érdemes a kormánypártra szavazni? 

Azért, mert jól láthatóan Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll.”

A brüsszeli út a háborút, Ukrajnát, a bevándorlást, és a brutális megszorítócsomagból áll.

Ezt képviseli a Tisza Párt, amelynek vezetője egy fogott ember”

 – hangsúlyozta Mencer Tamás.

Az ezzel szemben álló magyar út pedig a béke és a biztonság mellett, az Otthon Start programot, az édesanyák adómentességét, családi adókedvezményt, vállalkozások támogatását tartalmazza.

Ebből lehet választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek ahhoz, hogy a döntésüket meg is hozzák”

 – zárta gondolatait Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!