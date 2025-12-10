Menczer Tamás: Hiába akarja Von der Leyen megnyitni a kapukat a migránsok előtt – Mi a magyar utat választjuk!

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a legújabb, a bevándorlás támogatására felszólító nyilatkozatára.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke ismét a bevándorlás előtti „út megnyitására” szólította fel az uniós tagállamokat. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint viszont amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig Magyarország nem engedi be a migránsokat és magyar ország marad. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország magyar ország marad!

A Fidesz kommunikációs igazgatója felháborítónak tartja az Európai Bizottság elnökének migránstámogatásra felszólító nyilatkozatát.

Elképesztő! Ezt látnod kell! Nézd meg, ahogy von der Leyen közli, hogy meg kell nyitni az utat a bevándorlók előtt!”

- írta bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint Brüsszel ismét a migrációs paktum bevezetésére készül, amelynek célja, hogy a tagállamokat – köztük Magyarországot is – rákényszerítsék a migránsok befogadására vagy pénzbüntetéssel sújtsák azokat, akik nemet mondanak.

Aztán, ha már itt vannak, akkor Magyarországra akarja küldeni őket. Vagy befogadjuk a migránsokat, vagy fizessünk még többet. Ez a brüsszeli migrációs paktum. Ezt támogatja a Tisza Párt”

- írta Menczer Tamás, emlékeztetve ugyanakkor arra is, hogy Magyar Péter pártja az Európai Parlamentben von der Leyenék javaslatait támogatja, miközben a magyar kormány évek óta következetesen védi az ország határait.

A politikus szerint az uniós vezetés újabb bevándorlási hullámot készít elő, miközben Európa már most is küzd a migráció következményeivel. A Fidesz kormány azonban nem engedi, hogy Brüsszel vagy bármely uniós intézmény Magyarország szuverenitását csorbítsa, és az ország bevándorláspolitikáját diktálja.

A mi válaszunk egyértelmű: senki nem jöhet be! Sem délről, sem Brüsszelen keresztül nyugatról. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország magyar ország marad! Mi a magyar utat választjuk! Senki nem jöhet be!”

- hangsúlyozta a bejegyzése végén Menczer Tamás.