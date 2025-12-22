Menczer Tamás úgy odamondott, hogy attól Zelenszkij haja is égnek állna

Két dologról még érdemes szót ejteni. Tehát amikor a 90 milliárd hitelt megszavazták, hirtelen Zelenszkij aranybudija és az ukrán jogállamiság már nem volt az asztalon. Milyen érdekes, pedig ukrán becslések, egy ukrán korábbi miniszterelnök becslései szerint az aranybudin lehúzott pénzösszeg valahol a 100 millió és a 100 milliárd dollár között lehet. Ez az egyik – mondta Menczer Tamás a videójában.

MENCZER TAMÁS

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

A másik megjegyzésem pedig az, hogy vajon miért akarnak belemenni a háborúba? Azért, meggyőződésem szerint, mert Brüsszelben is és Kijevben is tudják, Ursula von der Leyen is tudja és Zelenszkij is, hogyha béke van, akkor az ő politikai karrierjüknek vége. Éppen ezért ezt nem akarják, nem akarnak felelősséget vállalni sem az elhibázott politikai döntések miatt, sem az elhibázott gazdasági döntések miatt, és akkor az esetleges büntetőjogi következményekről még nem is beszéltem. Mindezt el akarják kerülni, és ezért hajlandóak háborúba vinni egész Európát. Ez egy óriási szégyen, elfogadhatatlan, nincsenek rá szavak, mi azt tudjuk tenni szlovák és cseh barátainkkal közösen, hogy ebből ki akarunk maradni! – hangsúlyozta Menczer Tamás.