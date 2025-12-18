Menczer Tamás: Zelenszkij aranybudija nem probléma Brüsszelben?

Csak egy kérdés. Most, hogy a háborúpártiak Brüsszelben minden erővel óriási pénzeket akarnak beletolni Ukrajnába és a háborúba, megkérdezi még valaki, hogy mi a helyzet Zelenszkij aranybudijával? Vagy ez már nem érdekes? Csak mert szerintem az – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Csak egy kérdés. Most, hogy a háborúpártiak Brüsszelben minden erővel óriási pénzeket akarnak beletolni Ukrajnába és a háborúba, megkérdezi még valaki, hogy mi a helyzet Zelenszkij aranybudijával? Vagy ez már nem érdekes? Csak mert szerintem az – mondta Menczer Tamás a videójában. Menczer Tamás A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: Mi nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék, vagy lehúzzák Zelenszkij aranybudiján. Orbán Viktor azért dolgozik, hogy mindezt megakadályozza – hangsúlyozta Menczer Tamás.

