Menczer Tamás: Zelenszkij aranybudija nem probléma Brüsszelben?

Csak egy kérdés. Most, hogy a háborúpártiak Brüsszelben minden erővel óriási pénzeket akarnak beletolni Ukrajnába és a háborúba, megkérdezi még valaki, hogy mi a helyzet Zelenszkij aranybudijával? Vagy ez már nem érdekes? Csak mert szerintem az – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Mi nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék, vagy lehúzzák Zelenszkij aranybudiján. Orbán Viktor azért dolgozik, hogy mindezt megakadályozza
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
