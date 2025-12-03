Zelenszkij újra robbantott!

Zelenszkij újra megtámadta Magyarországot. A magyar energiabiztonságot. Megmondta, hogy így lesz. Fenyegetett bennünket. És most meg is tette – írta Menczer Tamás Facebook oldalán szerdán.

Menczer Tamás: Ukrán támadás érte Magyarország energiabiztonságát

Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. Előző éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Ahogyan megírta lapunk is, Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre, annak ellenére, hogy Magyarország és Szlovákia korábban arra kérte Kijevet, tartózkodjon az ilyen támadásoktól. A támadás távirányítású robbanószerkezettel történt orosz területen.

Menczer Tamás: Ez lenne, ha nem lenne orosz energia

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, ez már a negyedik támadás. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogyha nincs orosz olaj, 1000 forintot kellene fizetni egy liter benzinért és ha nincs orosz földgáz, háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért.

Menczer hangsúlyozta: mindez nem érdekli Zelenszkijt, szerinte az aranybudija már megvan, és még több pénzt venne ki a zsebünkből.

„Ukrajna fejezze be a magyar energiabiztonság elleni támadásokat. Magyarország az első!”

– hangsúlyozta.