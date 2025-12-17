Újabb 43 mentőautóval bővült az Országos Mentőszolgálat flottája – videó

Hírlevél
47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Korszerűbb autók, többféle felszereltség, informatikai összeköttetés a kórházzal: 43 új mentőautóval bővült a Mentőszolgálat flottája. Mutatjuk a részleteket!
Országos MentőszolgálatmentőautómentőszolgálatkorszerűsítésRétvári Bence

Újabb 43 teljesen korszerű, új mentőautót adtunk át, összesen 101 új autó érkezik a mentőszolgálathoz – jelentette be Rétvári Bence videójában.

Rétvári Bence az újabb 43 teljesen korszerű, új mentőautót átadásán
Rétvári Bence államtitkár az újabb 43 teljesen korszerű, új mentőautót átadásán

Az államtitkár hozzátette:

Korszerűbb autók, többféle felszereltség van rajta, informatikailag össze van kötve a kórházzal, az azt jelenti, hogy amit a mentőautóban látnak a műszereken, azt látják már a kórházban is a beteg állapotával kapcsolatban, élő videókapcsolat is akár kiépíthető bizonyos ellátások esetében.

Ezeknek a mentőautóknak az értéke ma itt ebben a parkolóban 3,3 milliárd forint, de a felszereltséget is hozzászámítom, közel 5 milliárd forint.

Ez segít abban, hogy a mentők könnyebben, gyorsabban tudjanak kérni, hogy a mentősök is biztonságban legyenek az autón, hogy minél hamarabb odajussanak a beteghez. Köszönjük a mentők munkáját, hiszen tudjuk, hogy az ünnepi időszakban rájuk még nagyobb felelősség hárul. Köszönjük az egész éves munkájukat – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az átadási ünnepségen Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta:

Ezek a mentőautók nemzetközi összehasonlításban is a világ élvonalába tartoznak. Gyakorlatilag minden olyan eszközt tartalmaznak, ami a legkülönfélébb esetek ellátásához szükséges, a baleseti sérültektől egészen a szívinfarktusos betegekig és az újraélesztésig. Nyugodtan lehet mondani, hogy a világ legkorszerűbb mentőautói.

Orbán Viktor: Komplett, országos egészségügyi rekonstrukció zajlik

 

