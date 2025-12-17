Újabb 43 mentőautóval bővült az Országos Mentőszolgálat flottája – videó

Újabb 43 teljesen korszerű, új mentőautót adtunk át, összesen 101 új autó érkezik a mentőszolgálathoz – jelentette be Rétvári Bence videójában.

Rétvári Bence államtitkár az újabb 43 teljesen korszerű, új mentőautót átadásán

Az államtitkár hozzátette:

Korszerűbb autók, többféle felszereltség van rajta, informatikailag össze van kötve a kórházzal, az azt jelenti, hogy amit a mentőautóban látnak a műszereken, azt látják már a kórházban is a beteg állapotával kapcsolatban, élő videókapcsolat is akár kiépíthető bizonyos ellátások esetében.

Ezeknek a mentőautóknak az értéke ma itt ebben a parkolóban 3,3 milliárd forint, de a felszereltséget is hozzászámítom, közel 5 milliárd forint.

Ez segít abban, hogy a mentők könnyebben, gyorsabban tudjanak kérni, hogy a mentősök is biztonságban legyenek az autón, hogy minél hamarabb odajussanak a beteghez. Köszönjük a mentők munkáját, hiszen tudjuk, hogy az ünnepi időszakban rájuk még nagyobb felelősség hárul. Köszönjük az egész éves munkájukat – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az átadási ünnepségen Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: