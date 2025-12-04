Brüsszel Brüsszellel szemben: óriási kockázatot jelent az ukrán mentőcsomag

A Világgazdaság cikke szerint az uniós pénzügyi lélegeztetőgépen tartott Ukrajna jövőre is csak akkor kerüli el az összeomlást, ha újabb százmilliárdos nagyságrendű brüsszeli mentőcsomag érkezik.

Ursula von der Leyen ragaszkodna az ukrán mentőcsomaghoz, de ez a javaslat nem élvezi a tagállamok egyhangú támogatását (Fotó: AFP)

Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kétharmadát fedezni fogjuk”

– ígérte Ursula Von der Leyen, de a döntést a december 18-19-i EU-csúcs résztvevőinek kell meghozniuk – és egyre látványosabb, hogy messze nincs teljes egyetértés.

Az egyetlen valódi opció: 165 milliárd eurós mentőcsomag

A Bizottság eredetileg három utat vázolt fel: az orosz vagyonra épített kilábalási kölcsönt, a tagállamok közös eurókötvény-kibocsátását, illetve a kétoldalú nemzeti támogatásokat. Azonban a szükséges, óriási összeget nem sikerült „összekalapozni” a fővárosokból, ezért maradt két hivatalos javaslat – és azok közül is csak egy az, amely ténylegesen átvihető:

A 165 milliárd eurós jóvátételi kölcsön, amely a Belgiumban és más uniós pénzügyi intézményeknél tartott befagyasztott orosz állami eszközökre épül.

A konstrukció minősített többséggel is átmehetne, vagyis nem kell hozzá minden tagállam igenje – ezért aggódik különösen a belga kormány, amely attól tart, hogy egy esetleges jogvita vagy pénzügyi visszacsapás aránytalanul nagy terhet róhat az országra.