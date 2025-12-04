Brüsszel Brüsszellel szemben: óriási kockázatot jelent az ukrán mentőcsomag

Hírlevél
Ursula von der Leyen 165 milliárd eurós mentőcsomaggal tartaná életben Ukrajnát, a számlát pedig a befagyasztott orosz vagyon és az európai adófizetők állnák. A terv mögött azonban nincs meg a tagállamok egyhangú támogatása, Belgium pedig példátlan pénzügyi és politikai kockázattól tart – írja a Világgazdaság.
UkrajnaBrüsszelkölcsönmentőcsomagjóvátételUrsula von der Leyen

A Világgazdaság cikke szerint az uniós pénzügyi lélegeztetőgépen tartott Ukrajna jövőre is csak akkor kerüli el az összeomlást, ha újabb százmilliárdos nagyságrendű brüsszeli mentőcsomag érkezik. 

mentőcsomag
Ursula von der Leyen ragaszkodna az ukrán mentőcsomaghoz, de ez a javaslat nem élvezi a tagállamok egyhangú támogatását (Fotó: AFP)

Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kétharmadát fedezni fogjuk”

– ígérte Ursula Von der Leyen, de a döntést a december 18-19-i EU-csúcs résztvevőinek kell meghozniuk – és egyre látványosabb, hogy messze nincs teljes egyetértés.

Az egyetlen valódi opció: 165 milliárd eurós mentőcsomag

A Bizottság eredetileg három utat vázolt fel: az orosz vagyonra épített kilábalási kölcsönt, a tagállamok közös eurókötvény-kibocsátását, illetve a kétoldalú nemzeti támogatásokat. Azonban a szükséges, óriási összeget nem sikerült „összekalapozni” a fővárosokból, ezért maradt két hivatalos javaslat – és azok közül is csak egy az, amely ténylegesen átvihető: 

A 165 milliárd eurós jóvátételi kölcsön, amely a Belgiumban és más uniós pénzügyi intézményeknél tartott befagyasztott orosz állami eszközökre épül.

A konstrukció minősített többséggel is átmehetne, vagyis nem kell hozzá minden tagállam igenje – ezért aggódik különösen a belga kormány, amely attól tart, hogy egy esetleges jogvita vagy pénzügyi visszacsapás aránytalanul nagy terhet róhat az országra.

Orbán Viktor kemény üzenetet fogalmazott meg a háborúról

Egy figyelmeztető orosz mondat

A belga vezetés és az Európai Központi Bank sem nyugszik bele könnyen a brüsszeli tervekre épített ukrán mentőcsomagba. Az EKB már jelezte, hogy nem kíván garanciát vállalni a kifizetésekért, a belga külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az új szöveg nem kezeli megfelelően az ország aggályait. Mint nyilatkozta:

Az a frusztráló érzésünk van, hogy nem hallottak meg minket.”

Von der Leyen közben azt hangsúlyozza, hogy „Európa békét akar”, de szerinte biztosítani kell, hogy a háború költségeit Oroszország fizesse meg. Moszkvából ezzel szemben egészen más hang érkezik: Vlagyimir Putyin szerint az európai lépések úgy értelmezhetők, mintha az EU Oroszország megtámadására készülne, és az orosz elnök üzenete nyers egyértelműséggel foglalható össze: 

Ha Európa háborút akar, mi készen állunk.

A döntés így nemcsak Ukrajna finanszírozásáról, hanem az egész kontinens jövőbeli biztonsági kockázatairól is szól.

 

