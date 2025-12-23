Logika Brüsszel-módra: a lengyel kerítés jó, mert baloldali, a magyar kerítés rossz, mert jobboldali

A szolidaritási mechanizmus azt jelentené, hogy kötelezően be kell fogadni meghatározott számú migránst, illetve hogyha nem fogad egy adott ország, akkor büntetést kell fizetni – mondta el az uniós migrációs paktum ügyében Zsigmond Barna Pál, parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében.

A migráció nem múltidő

Fotó: Facebook/Zsigmond Barna Pál

Az államtitkár elmondta, ez gyakorlatilag ugyanaz a régi jogi keretrendszer, ami korábban is volt az Európai Unióban. Azt is hozzátette, van egy változás: mindenki felismerte, hogy a kibocsátó országokat támogatni kell. Az Európai Unió támogatást ad az észak-afrikai és közel-keleti országoknak, hogy ott tartsák a migránsokat.

Arra is sokat beszélnek, hogy védeni kell a külső határokat – tette hozzá, ezzel kapcsolatban megjegyezte: