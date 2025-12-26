G. Fodor Gábor: A Fidesz győzelmével a migrációs krízis is elkerülhető

A brüsszeli vezetés folyamatosan dolgozik az illegális bevándorlók elosztásán. A Migrációs Paktum előírásai

Magyarországot sem kímélnék, és több tízezer migránst kéne befogadnunk.

A paktum életbe lépéséig már nagyon kevés idő van, és megoldást eddig csak egy politikai oldal kínált fel arra, hogy ezt hazánk továbbra is elkerülje – írta a Mandiner, amely a téma kapcsán

a múlt heti podcastjukból emelt ki néhány tanulságos pontot a téma kapcsán.

G. Fodor Gábor szerint a Fidesz 2026-os győzelme a migrációs helyzet kezelése terén elért eredményeket is megszilárdítaná Forrás: Facebook

A december 19-i Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság már 2026 júliusában be akarja vezetni a Migrációs Paktumot, amely harmincezer migránsnak a Magyarországra történő betelepítéséről szól, s amennyiben ezt visszautasítjuk, húszezer eurót kell fizetnünk fejenként. G. Fodor Gábor pedig úgy értékelt, hogy a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretére célozva próbálja meg akaratát jó cselekedetként beállítani, holott annak a morális szintnél sokkal több aspektusa van. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ugyanez történt a migrációs válság kezdetekor, de ezt láthatjuk az orosz-ukrán háború kapcsán is.

Szavai szerint azonban, ha Magyarország jelenlegi vezetése alakíthat kormányt 2026-ban is, akkor nem marad kérdés migrációs veszély kapcsán, hiszen