G. Fodor Gábor: A Fidesz győzelmével a migrációs krízis is elkerülhető

33 perce
Brüsszel jövő nyáron élesítené a Migrációs Paktumot, amely 30 ezer migráns befogadását írná elő hazánk számára. A Mandiner Mesterterv című podcastjának szereplői körbejárták, hogy a magyar kormány előtt milyen lehetőségek állnak.
A brüsszeli vezetés folyamatosan dolgozik az illegális bevándorlók elosztásán. A Migrációs Paktum előírásai 

Magyarországot sem kímélnék, és több tízezer migránst kéne befogadnunk.

A paktum életbe lépéséig már nagyon kevés idő van, és megoldást eddig csak egy politikai oldal kínált fel arra, hogy ezt hazánk továbbra is elkerülje – írta a Mandiner, amely a téma kapcsán 

a múlt heti podcastjukból emelt ki néhány tanulságos pontot a téma kapcsán. 

G. Fodor Gábor szerint a Fidesz 2026-os győzelme a migrációs helyzet kezelése terén elért eredményeket is megszilárdítaná. Forrás: Facebook
A december 19-i Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság már 2026 júliusában be akarja vezetni a Migrációs Paktumot, amely harmincezer migránsnak a Magyarországra történő betelepítéséről szól, s amennyiben ezt visszautasítjuk, húszezer eurót kell fizetnünk fejenként. G. Fodor Gábor pedig úgy értékelt, hogy a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretére célozva próbálja meg akaratát jó cselekedetként beállítani, holott annak a morális szintnél sokkal több aspektusa van. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ugyanez történt a migrációs válság kezdetekor, de ezt láthatjuk az orosz-ukrán háború kapcsán is. 

Szavai szerint azonban, ha Magyarország jelenlegi vezetése alakíthat kormányt 2026-ban is, akkor nem marad kérdés migrációs veszély kapcsán, hiszen

a Fidesz eddig is elutasította a bevándorlást.

 

