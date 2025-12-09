Németh Balázs: A Tisza szja-emelése csökkentené a fizetéseket

Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivője új videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt szja-emelése közvetlenül csökkentené a fizetéseket. A jelenlegi 15 százalékos szja mindenkinek kedvez, míg a Tisza Párt adóemelési terve már közepes jövedelemszint felett is jelentős elvonást hozna. A politikus szerint a Tisza szja-emelése nemcsak fizetéscsökkenéshez vezetne, hanem visszahozná a 2010 előtti többkulcsos adó korszakát is.

Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A videóban azt mondta, hogy jelenleg minden 100 forintból 85 forint marad a dolgozóknál, mivel az állam 15 százalékos egykulcsos szja-t von le. Ezzel szemben a Tisza Párt adóemelési terve 416 ezer forintos bruttó fizetés felett 22 százalékos kulcsot vezetne be, magasabb jövedelmeknél pedig 33 százalékot. Németh Balázs szerint ez azt jelentené, hogy 100 forintból nem 85, hanem csak 67 forint maradna, ami drasztikus változás lenne a fizetésekben.

A politikus úgy fogalmazott, a többkulcsos szja visszahozása újra megnyitná az utat a korábbi negatív folyamatok előtt. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt magasabb adókulcsok, kényszervállalkozások, zsebbe fizetések és széles körű trükközés jellemezte a magyar gazdaságot. Németh Balázs szerint a polgári kormánynak hosszú évek munkájával kellett stabilizálnia a rendszert, ezért különösen fontos megőrizni a jelenlegi, 15 százalékos adókulcsot.

A Tisza Párt szja-emelésével kapcsolatban azt mondta, a baloldali megszorító csomag újra visszalépést jelentene, és szerinte a magyar dolgozók pénzét végső soron „Brüsszel és Magyar Péter a háború finanszírozására” fordítaná. A politikus szerint a fizetések csökkenése adóemelés miatt nemcsak a családok helyzetét rontaná, hanem a gazdaság egészét is visszafogná.

Németh Balázs szerint a Tisza Párt adóemelési terve nemcsak a jövedelmeket csökkentené, hanem hosszú távon gazdasági visszaesést is okozhatna.