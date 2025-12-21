Hírlevél
magyar péter

Zsigmond Barna Pál: Magyar Péter most éppen székely zászlóval menetelt. A látványhoz erre volt szükség.

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szegeden tartott, gyér érdeklődésű gyűlésén Magyar Péter látványosan a külhoni magyarok védelmezőjeként mutatta be magát, noha korábban több alkalommal sértő kijelentéseket tett Erdélyre és az ott élő magyarokra, sőt újságírókat tiltott ki és gyalázta a magyar érdekvédelmi szervezeteket.
magyar péterlázár jánosszegedenzsigmond barna pál

„Szegeden, a csekély érdeklődés mellett zajló népgyűlését arra használta, hogy egy rossz mondat kapcsán bizonygassa: mennyire szereti a külhoni magyarokat" – írta közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál államtitkár. 

Strasbourg, 2024. december 18. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Kiemelte, 

ugyanez a Magyar Péter korábban „románföldezte” Erdélyt és Nagyváradot, kitiltotta az erdélyi újságírókat az erdélyi mini-rendezvényéről, kémpártnak nevezte az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetét, és román miniszterelnökhelyettesnek a magyar nemzetiségű RMDSZ-es politikust. Baloldali-liberális pártot épít, aminek szavazótábora folyamatosan a külhoni magyarok ellen hergel – most mégis fontossá vált számukra a „védelem”. Amíg politikai érdek fűződik hozzá.

Ezúttal Lázár János volt a célpont. Ő hibázott, és bocsánatot is kért. Magyar Péter közben látványosan zászlót emel – miközben a közösségi médiában a saját hívei folyamatosan románoznak, szlovákoznak, uszítanak. Erdélyi születésűként engem is rendszeresen „hazaküldenek Romániába”.

Székely zászlóval teátrálisan vonulni könnyű. De kérdezem: mikor határolódik el attól a gyűlölettől, amelyet a határon túli magyarokkal szemben a saját politikai tábora nap mint nap termel?

– tette fel a kérdést a politikus.

 

