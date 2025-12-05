Orbán Viktor: Brüsszel fuldoklik a korrupcióban

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy az ukrajnai békemegállapodásról az oroszok és az amerikaiak egyeztetnek, miközben a gyenge Európa kimarad a tárgyalásokból.

Orbán Viktor szerint veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt négy évben egy folyamatosan így volt.

Voltak pillanatok, amikor nagy esély volt arra, hogy a háború az egész kontinensre kiterjedjen. Most is izgalmas pillanatban vagyunk, ugyanis egyszerre történik két dolog: folyamatosak az amerikai-orosz tárgyalások, ennek hatására egy kevésbé kockázatos időszak határán állhatunk. Ha viszont a háborút folytatni akaró EU akarata érvényesül, akkor a háborús fenyegetés nőni fog.

A következő néhány napban eldől, milyen irányt vesznek az események.

