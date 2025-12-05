Orbán Viktor: Brüsszel fuldoklik a korrupcióban

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorának adott interjút. A miniszterelnök részletesen beszélt az orosz-ukrán háború eszkalálódásának lehetőségéről, a béketárgyalások várható alakulásáról és a Tisza Párt, illetve a baloldal megszorítócsomagjáról is.
Elfogadták a 2026-os bérmegállapodást
Közvetlenül 700 ezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évi bérmegállapodás - jelentette ki Orbán Viktor a dokumentum aláírását követően, csütörtökön Budapesten. A kormányfő ismertette:
a minimálbér 11 százalékkal nő és 322 800 forint lesz havonta,
míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik és 373 200 forint lesz havonta.
Orbán: Veszélyes pillanatban vagyunk, a háború kiterjedhet
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy az ukrajnai békemegállapodásról az oroszok és az amerikaiak egyeztetnek, miközben a gyenge Európa kimarad a tárgyalásokból.
Orbán Viktor szerint veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt négy évben egy folyamatosan így volt.
Voltak pillanatok, amikor nagy esély volt arra, hogy a háború az egész kontinensre kiterjedjen. Most is izgalmas pillanatban vagyunk, ugyanis egyszerre történik két dolog: folyamatosak az amerikai-orosz tárgyalások, ennek hatására egy kevésbé kockázatos időszak határán állhatunk. Ha viszont a háborút folytatni akaró EU akarata érvényesül, akkor a háborús fenyegetés nőni fog.
A következő néhány napban eldől, milyen irányt vesznek az események.
Magyarország célja, hogy a háborúból kimaradjon
Orbán Viktor kifejtette: ha a belgák – amely országban a lefoglalt orosz vagyont és valuta-tartalékokat zárolva tartják – meggondolják magukat, akkor egyedül maradunk.
Az oroszok mintegy 200 milliárd eurót fektettek be belga cégeken keresztül az EU-ban, a belgák ebben „specialisták”.
Ha Brüsszelben úgy döntenek, hogy Oroszország nem férhet hozzá a saját pénzéhez, és azt a háború finanszírozására fordítja, akkor állíthatják azt az európai lakosságnak, hogy nekik nem fog pénzükbe kerülni a háború finanszírozása, hiszen azt orosz pénzből fogják fedezni.
A belga miniszterelnök azért beszél olyan élesen, mert a háború után ennek jogi következményei lehetnek – mondta a magyar miniszterelnök.
Brüsszel fuldoklik a korrupcióban
Orbán Viktor emlékeztetett: a napokban kiderült, hogy az EU második embere, a bizottság korábbi külügyi biztosa (Federica Mogherini) „valami gyanúsat csinált”, házkutatást tartottak nála.
Az Európai Unió és maga az uniós parlament is úszik a korrupcióban, miközben valamit üzenni, tenni akarnak a korrupció ellen. A Bizottság „fuldoklik a korrupcióban”, miközben az ellen kellene, hogy küzdjön. Furcsa helyzetben vannak – szögezte le a magyar kormányfő.
Létkérdés, hogy Magyarország maradjon az orosz energia-útvonalon
Orbán Viktor a beszélgetés új szakaszában már a magyar belgazdaságra tért át. Úgy fogalmazott, amit eddig érintettek, az külpolitika volt, most azonban „vastagon magyar belgazdaság”, sőt „húsbavágó kérdés” került szóba. A miniszterelnök szerint ma már mindenki tudja Magyarországon, hogy ha nem érkezne orosz gáz és olaj, annak súlyos gazdasági következményei lennének.
A kormányfő azt mondta, óvatos becslések szerint is három-, más számítások szerint három és félszeresére nőne a háztartások rezsiköltsége, ha megszűnne az orosz szállítás. A fűtési szezon előtt – tette hozzá – mindenki kiszámolhatja, mit jelentene ez a havi gáz- és villanyszámlákban.
„Ha nincs orosz olaj, az üzemanyag ára felrepül a csillagos égig”
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az olajszállítás kiesése az üzemanyagok árát is drasztikusan megemelné. Szerinte ezért is létkérdés a magyar gazdaságnak és a családoknak, hogy az ország rajta maradjon azon az útvonalon, amelyen keresztül orosz olaj és gáz érkezik. Hozzátette, nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban nagy energiát fordított arra, hogy a szállítási útvonalakat fenyegető veszélyeket elhárítsák.
Az amerikai elnök megértette Magyarország helyzetét
Orbán Viktor kifejtette, elérték, hogy az amerikai szankció ne legyen ránk érvényes. Ezért ki is fejezte a magyar nép háláját az USA elnökének. Donald Trump megértette mindezt.
Az EU letért a jog útjáról
Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, az orosz gáz és olaj betiltása jogilag egy szankciós lépés, és ilyet akkor lehet hozni, ha minden ország támogatja, de mi nem tettük.
Közöltem is, hogy csak akkor támogatjuk, ha Magyarországot és Szlovákiát kiveszik, ezt nehezen, de elértük. Most amit csinálnak, az kereskedelempolitikai döntés, nem szankció, így törvénytelenül megsértik a jogállamiságot, és mi perelni is fogunk. Jeleznünk kell, hogy az EU letért a jog útjáról, és ennek következménye kell hogy legyen.
A baloldal szeret adót emelni, függetlenül az ország helyzetétől
A Tisza kiszivárgott gazdasági tervéről azt mondta, a baloldal szeret adót emelni, függetlenül az ország helyzetétől – Azt gondolják, náluk jobb helyen van a pénz, mint a családoknál és a vállalkozóknál.
A Tisza azért akarja beszedni a pénzt, hogy Ukrajnába küldje
Orbán Viktor a Tisza-programjáról szólva azt mondta: az ember elolvassa és kihullik a haja. A Tisza azért akarja beszedni a pénzt, hogy Ukrajnába küldje. A magyar jobboldal nem akarja ezt, a baloldal azt gondolja, hogy Brüsszel kérése jogos, helyes, ha támogatja a háborút. A Tisza és a DK is ezt gondolják. Ezért vennének el pénzt a családoktól és a vállalkozásoktól. Ez magyarázza ezt az agybajszerű programot. Ezeket a dokumentumokat a tiszások írták alá.
Ha a magyarok ezt választják, tudniuk kell, hogy ez hatással lesz a pénztárcájukra
– mondta a miniszterelnök.
Ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, búcsúzhatnánk a minimálbér-emeléstől
A kormányfő elmondta, ha a Tisza programja életbe lépne, akkor a minimálbér-emelést el lehet felejteni. Azzal ezt nem lehet megvalósítani. A minimálbér-emelést a mostani gazdasági tervekhez igazították.
A baloldal mindig a kettős állampolgárság ellen hergelt
Pontosan 21 évvel ezelőtt volt a kettős állampolgárságról szóló népszavazásról. Erről Orbán Viktor azt mondta: szerinte már begyógyultak ezek a sebek. Ő akkor azt gondolta, hogy az anyaországiak nem támogatják ennyien a határon túliak állampolgárságát. A baloldal ugyanis mindig ez ellen hergelt. A jobboldal ezt másképp gondolta. A kormányfő annak örült, hogy több volt az igen, mint a nem. Tudta, hogy majd eljön a pillanat, hogy kétharmada lesz a jobboldalnak.