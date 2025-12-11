A tájékoztatás szerint a dokumentum egy új, országos önkormányzati együttműködés első lépése a kábítószer-használat visszaszorításáért, a közösségek megerősítéséért és a helyi biztonság növeléséért. A szándéknyilatkozat aláírását Miskolc kezdeményezte több településsel együtt, Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én.

Fotó: MTI/Vajda János

Mint írták, a megállapodás célja, hogy országos szintű, települések közötti tudásmegosztás és összehangolt fellépés jöjjön létre a kábítószer-probléma helyi szintű kezelése érdekében. A KETESZ létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat nem jelent jogi kötelezettséget, ugyanakkor kijelöli az önkormányzatok közös szakmai irányát.

Az irányelvek között van a prevenció és a közösségépítés megerősítése, a jó gyakorlatok megosztása, az együttműködés fejlesztése a rendészeti és szociális területeken, valamint a helyi közösségek védelme a kábítószerrel összefüggő jelenségekkel szemben.

„Miskolc ezzel a lépéssel világossá teszi, hogy az aktív alakítója, nem pedig passzív szemlélője kíván lenni az országos drogellenes együttműködésnek” – olvasható a közleményben.