Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor döbbenetes leleplezést tett! Ezt muszáj látnia!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Miskolc közgyűlése a csütörtöki ülésén tudomásul vette a Kábítószerellenes Települések Szövetsége (KETESZ) megalapításáról szóló tájékoztatást és megerősítette az ahhoz kapcsolódó aláírt szándéknyilatkozatot. Így a vármegyeszékhely is csatlakozik a kábítószerellenes küzdelemhez – közölte a miskolci önkormányzat sajtóosztálya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kábítószerellenes településekkábítószerellenes települések szövetségekábítószerellenes küzdelemhezkábítószerMiskolc

A tájékoztatás szerint a dokumentum egy új, országos önkormányzati együttműködés első lépése a kábítószer-használat visszaszorításáért, a közösségek megerősítéséért és a helyi biztonság növeléséért. A szándéknyilatkozat aláírását Miskolc kezdeményezte több településsel együtt, Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával.

Miskolc, 2025. november 14. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én. MTI/Vajda János
Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én.
Fotó: MTI/Vajda János

Mint írták, a megállapodás célja, hogy országos szintű, települések közötti tudásmegosztás és összehangolt fellépés jöjjön létre a kábítószer-probléma helyi szintű kezelése érdekében. A KETESZ létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat nem jelent jogi kötelezettséget, ugyanakkor kijelöli az önkormányzatok közös szakmai irányát.

Az irányelvek között van a prevenció és a közösségépítés megerősítése, a jó gyakorlatok megosztása, az együttműködés fejlesztése a rendészeti és szociális területeken, valamint a helyi közösségek védelme a kábítószerrel összefüggő jelenségekkel szemben.

„Miskolc ezzel a lépéssel világossá teszi, hogy az aktív alakítója, nem pedig passzív szemlélője kíván lenni az országos drogellenes együttműködésnek” – olvasható a közleményben.

A pult alól árulták a kábítószert a sarki ABC-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!