Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Rendkívüli

Itt van Zelenszkij feltétele az orosz-ukrán békéhez – megkéri az árát

momentum mozgalom

„Ott nem lehet villanyt kapcsolni, ahol áram sincs” – Kocsis Máté a Momentumról

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már a Momentum Mozgalom elnökének a nevét se tudjuk, úgy eltűntek – utalt rá Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, az egykor szebb napokat látott MOMO szomorú jelenére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
momentum mozgalomkocsis máténolimpiamomentumeroller

Kocsis Máté az egyik fórumán felidézte a hallgatósága számára a Momentum nevű formációt.

Figyelmeztetés a momentumosoknak.
Figyelmeztetés a momentumosoknak. Forrás: Canva

Megkérdezte, hogy hogyan hívják a párt elnökét, mert ő nem tudja. Pedig ezek a fiatalok hatalmas elvárásokkal vágtak bele a magyar közéletbe, és ennek megfelelően rengeteg külföldi támogatást, és nagy médiahátteret kaptak.

A „NOlimpia” kampánnyal berobbantak a köztudatba, és ez a hullám egészen a parlamentig repítette őket. Aztán ezekről a „tehetséges” fiatalokról kiderült, hogy mindössze annyit tudnak, hogy lezuhanyozzák az elektromos rollert.

Következő talán az lesz, hogy bedobják a hajszárítót a kádba”

 – figyelmeztet Kocsis Máté.

Ennek megfelelően a korábbi finanszírozóik is rájöttek, hogy ez egy halott ügy, és kihátráltak mögülük. 

Ott nem lehet felkapcsolni a villanyt, ahol áram sincs”

 – fogalmazott találóan a Momentummal kapcsolatban Kocsis Máté.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!