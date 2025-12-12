„Ott nem lehet villanyt kapcsolni, ahol áram sincs” – Kocsis Máté a Momentumról

Kocsis Máté az egyik fórumán felidézte a hallgatósága számára a Momentum nevű formációt.

Figyelmeztetés a momentumosoknak. Forrás: Canva

Megkérdezte, hogy hogyan hívják a párt elnökét, mert ő nem tudja. Pedig ezek a fiatalok hatalmas elvárásokkal vágtak bele a magyar közéletbe, és ennek megfelelően rengeteg külföldi támogatást, és nagy médiahátteret kaptak.

A „NOlimpia” kampánnyal berobbantak a köztudatba, és ez a hullám egészen a parlamentig repítette őket. Aztán ezekről a „tehetséges” fiatalokról kiderült, hogy mindössze annyit tudnak, hogy lezuhanyozzák az elektromos rollert.

Következő talán az lesz, hogy bedobják a hajszárítót a kádba”

– figyelmeztet Kocsis Máté.

Ennek megfelelően a korábbi finanszírozóik is rájöttek, hogy ez egy halott ügy, és kihátráltak mögülük.

Ott nem lehet felkapcsolni a villanyt, ahol áram sincs”

– fogalmazott találóan a Momentummal kapcsolatban Kocsis Máté.