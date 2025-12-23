Hétfőn Budapesten mutatták be a sajtó képviselőinek a Monaco hadtest című filmet, amely az ukrajnai háború előzményeit és következményeit vizsgálja szokatlan nézőpontból. A Magyar Nemzet írása szerint az alkotók nem vitatják, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, ugyanakkor azt állítják, hogy a konfliktus kirobbanásáért és elhúzódásáért a nyugati liberális elit, valamint a korrupt ukrán vezetés is felelőssé tehető.

Ábrahám Róbert újságíró nyilatkozik a sajtónak Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én. Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztség

A Monaco hadtest című film szerint a Nyugat által Ukrajnába juttatott támogatások egy része nem a fronton harcolókhoz, hanem a politikai elit köreihez került



A film a Monaco hadtest címmel a francia Riviérára utal, ahol – az alkotók szerint – feltűnően sok ukrán rendszámú luxusautó jelent meg az elmúlt években. A monacói képsorok azonban csupán keretet adnak a történetnek. A hangsúly azon az úton van, amely a 2013–2014-es eseményektől az elhúzódó háborúig vezetett.

A dokumentumfilm részletesen foglalkozik a Majdan téri tüntetésekkel, az Euromajdan erőszakos elfajulásával, valamint azokkal a nacionalista félkatonai csoportokkal, amelyek a fekete–piros zászlók alatt kerültek az események élére, Sztepan Bandera örökségére hivatkozva.

Az alkotás szerint a Nyugat által Ukrajnába juttatott támogatások egy része nem a fronton harcolókhoz, hanem a politikai elit köreihez került, miközben a társadalom alsó rétegeit brutális kényszersorozások sújtják.

A film megrázó képet fest az ukrán hadkiegészítő központok működéséről, ahol pénzért lehet kivásárolni az embereket a frontról. Ennek a rendszernek esett áldozatul az a kárpátaljai magyar, Sebestyén József is, akinek története a film egyik legdrámaibb pontja.

Ábrahám Róbert a vetítésen hangsúlyozta:

Az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér és semmi nem menti fel Oroszországot a támadás alól."

Ábrahám szerint ugyanakkor az a nyugati elit súlyos felelőssége, hogy nem engedte időben béketárgyalásokhoz ülni a feleket, sőt, megfélemlítette mindazokat, akik a béke mellett szólaltak fel. Úgy fogalmazott:

Az európai fiatalokat egy velejéig hazug és korrupt vérontás részeseivé tették.”

A film külön fejezetet szentel Volodimir Zelenszkij politikai pályájának is. Bemutatja, miként lépett elő az ukrán elnök az influenszer-politika egyik első mintapéldájaként, és hogyan változott meg a békét ígérő kampánya a háború melletti érvelésre. A rendező szerint nem véletlen, hogy Magyarországon Ukrajna nagyobb figyelmet kap, mint Oroszország, mivel Moszkva nem akar EU- vagy NATO-tagságot, nem kér pénzt és nem gyakorol napi politikai nyomást.