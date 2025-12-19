Tiszás bírónő állította le a Bors Tisza-adóról szóló kiadványát, hatalmas a botrány

A bíróság pénteken betiltotta a Bors különszámát, amelyben a lap a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Péterék tervezetét bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza párti aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nő nevével – írja a Mandiner.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

Nagy Attila Tibor balliberális elemző a Facebook-oldalán reagált a Bors különszámának betiltására, és felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péterék ténykedései aggodalomra adnak okot, és felmerül a kérdés, vajon mi lesz a sajtószabadsággal, ha a Tisza Párt kerül hatalomra.

Ha Magyar Péter már most jogi eszközzel eléri egy sajtótermék (Bors) különszáma terjesztésének bírói megtiltását, mi lesz majd, ha kormányfői hatalom kerül a kezébe? Ez lesz majd a virágzó sajtószabadság?”

– tette fel a kérdést.

A korábbi cikkünkben már beszámoltunk mi is arról, hogy súlyosan sérülnek az Alaptörvényben biztosított jogok. A Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.