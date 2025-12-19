A nyugdíjas generáció kihalásáról álmodozik Nagy Ervin

Felháborító hangfelvétel szivárgott ki a Tisza Párthoz szegődött balliberális színésztől, Nagy Ervintől – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet a Mandinerhez eljutott felvétel alapján, amin Magyar Péter embere a következőképpen fogalmazott: „Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni”.
A hírportál rámutatott, a két kiszivárgott felvétel együtt világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.
Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.
Nem csak Nagy Ervin spekulál a nyugdíjasok halálával
Mint arra az Origo is már felhívta a figyelmet, a Tisza Párt körül egyáltalán nem új jelenség az a gyomorforgató gondolkodásmód, hogy a nyugdíjasok halálával spekuláljanak. Puzsér Róbert, Magyar Péter egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában úgy fogalmazott, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leváltják a Fideszt, mert „még egy nyugdíjas nemzedék elhal.
Puzsér arról beszélt, hogy ha a 2026-os választáson még újra a Fidesz-KDNP nyerne is, 2030-ra a demográfiai változások fordulatot hozhatnak. „Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép” – fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy a Tiszát támogatja. Emlékezetes, Puzsér júniusban a Telexnek adott interjúban azt mondta: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert.
Túl sokáig élnek a nyugdíjasok?
Szintén nemrégiben került elő a Tisza Párt nyugdíjszakértőjéről, Simonovits Andrásról az a videó, amelyben nyíltan arról beszél: probléma, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkező idősek tovább élnek, mert ez „túl sokba kerül” az államnak. Simonovits egy videóban demagóg példával érvelt, amikor kétmilliós nyugdíjakról beszélt, azt sugallva, hogy ezek társadalmi feszültséget keltenek és költségvetésileg „felelőtlenek”.
A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ezek az emberek akár 30 évet is eltölthetnek a rendszerben. A logika azonban sántít. Nem a magasabb nyugdíj hosszabbítja meg az életet, hanem az alacsony rövidíti le. A megfelelő élelem, a gyógyszerek és az orvosi ellátás hiánya az, ami valóban életéveket vesz el – Simonovits mégis olyan rendszert képzel el, ahol ez válik általánossá.