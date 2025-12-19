Felháborító hangfelvétel szivárgott ki a Tisza Párthoz szegődött balliberális színésztől, Nagy Ervintől – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet a Mandinerhez eljutott felvétel alapján, amin Magyar Péter embere a következőképpen fogalmazott: „Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni”.

A nyugdíjas generáció kihalásáról álmodozik Nagy Ervin (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A hírportál rámutatott, a két kiszivárgott felvétel együtt világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.

Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.

Nem csak Nagy Ervin spekulál a nyugdíjasok halálával

Mint arra az Origo is már felhívta a figyelmet, a Tisza Párt körül egyáltalán nem új jelenség az a gyomorforgató gondolkodásmód, hogy a nyugdíjasok halálával spekuláljanak. Puzsér Róbert, Magyar Péter egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában úgy fogalmazott, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leváltják a Fideszt, mert „még egy nyugdíjas nemzedék elhal.

Puzsér arról beszélt, hogy ha a 2026-os választáson még újra a Fidesz-KDNP nyerne is, 2030-ra a demográfiai változások fordulatot hozhatnak. „Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép” – fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy a Tiszát támogatja. Emlékezetes, Puzsér júniusban a Telexnek adott interjúban azt mondta: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert.