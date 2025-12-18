Nagy István: Elfogadhatatlan Brüsszel agrárpolitikája – a magyar kormány a gazdák mellett áll

Nagy István agrárminiszter határozottan támogató véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban. hogy Brüsszelben több ezer európai gazda kezdett tüntetésbe a közös agrárpolitika átalakítása elleni tiltakozásként.
Nagy István: Meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika forrásait, és nemet kell mondani a Mercosur-megállapodásra
A miniszter az M1 reggeli műsorában kijelentette:
Elfogadhatatlan, amit a brüsszeli adminisztráció a 2027 utáni időszakra tervez az agrárium terén.”
Mint mondta, Brüsszel megszüntetné a közös agrárpolitika önálló költségvetését, és a hiányzó forrásokat „a legnagyobb konkurenciának, Ukrajnának” adná. Ez szerinte azt jelentené, hogy a településeknek választaniuk kellene falufejlesztés és agrár-élelmiszeripari beruházások között.
A magyar kormány a gazdák mellett áll! A gazdáknak 100 százalékig igazuk van!”
– hangsúlyozta a tárcavezető.
Nagy István felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna az uniós szolidaritás miatt elveszítette kényszerét a távoli piacokra, miközben Európában „jól fizető piacot talált”.
Ezzel feláldozzák az európai agráriumot, amit nem lehet hagyni, ezért emeljük fel a hangunkat”
– fogalmazott.
A Kossuth rádióban a miniszter a Mercosur-megállapodást is bírálta, amely szerinte egész Európa élelmezésbiztonságát veszélyezteti.
Ez Ursula von der Leyen őrülete, el kell őt attól tántorítani, hogy aláírja”
– mondta, hozzátéve:
Szomorú, hogy a Tisza Párt képviselői Brüsszelben nem emelik fel a hangjukat”.
Délutáni videós Facebook-üzenetében pedig Nagy István a brüsszeli tüntetés kapcsán arról beszélt, hogy:
A nemzeti kormányra mindig számíthatnak a gazdák. Támogatjuk a Brüsszellel szembeni küzdelmeiket.”
Felháborítónak nevezte, hogy a demonstrálókat vízágyúval fogadták, miközben az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és „kétes minőségű élelmiszerekkel árasztaná el az uniós piacokat”.
A miniszter leszögezte:
Számunkra mindig a magyar gazdák érdeke az első. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem lehet politikai játszmák részévé tenni.”