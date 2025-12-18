Nagy István: Elfogadhatatlan Brüsszel agrárpolitikája – a magyar kormány a gazdák mellett áll

Nagy István agrárminiszter határozottan támogató véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban. hogy Brüsszelben több ezer európai gazda kezdett tüntetésbe a közös agrárpolitika átalakítása elleni tiltakozásként.

A magyar agrárminiszter elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel az agrárforrások megvágására és az európai gazdák kiszorítására készül. Nagy István szerint a magyar kormány a gazdák jogos tiltakozása mellett áll, és megvédi az élelmezésbiztonságot is Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA



Nagy István: Meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika forrásait, és nemet kell mondani a Mercosur-megállapodásra

A miniszter az M1 reggeli műsorában kijelentette:

Elfogadhatatlan, amit a brüsszeli adminisztráció a 2027 utáni időszakra tervez az agrárium terén.”

Mint mondta, Brüsszel megszüntetné a közös agrárpolitika önálló költségvetését, és a hiányzó forrásokat „a legnagyobb konkurenciának, Ukrajnának” adná. Ez szerinte azt jelentené, hogy a településeknek választaniuk kellene falufejlesztés és agrár-élelmiszeripari beruházások között.

A magyar kormány a gazdák mellett áll! A gazdáknak 100 százalékig igazuk van!”

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Nagy István felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna az uniós szolidaritás miatt elveszítette kényszerét a távoli piacokra, miközben Európában „jól fizető piacot talált”.

Ezzel feláldozzák az európai agráriumot, amit nem lehet hagyni, ezért emeljük fel a hangunkat”

– fogalmazott.

A Kossuth rádióban a miniszter a Mercosur-megállapodást is bírálta, amely szerinte egész Európa élelmezésbiztonságát veszélyezteti.

Ez Ursula von der Leyen őrülete, el kell őt attól tántorítani, hogy aláírja”

– mondta, hozzátéve:

Szomorú, hogy a Tisza Párt képviselői Brüsszelben nem emelik fel a hangjukat”.

Délutáni videós Facebook-üzenetében pedig Nagy István a brüsszeli tüntetés kapcsán arról beszélt, hogy:

A nemzeti kormányra mindig számíthatnak a gazdák. Támogatjuk a Brüsszellel szembeni küzdelmeiket.”

Felháborítónak nevezte, hogy a demonstrálókat vízágyúval fogadták, miközben az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és „kétes minőségű élelmiszerekkel árasztaná el az uniós piacokat”.

A miniszter leszögezte: