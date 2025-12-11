Nagy István: Ideje felébredni és kihátrálni a Tisza Párt mögül, még nem késő

Idén új szereplő jelent meg a Tisza Párt gazdasági elképzelései mögött: Bokros Lajos. A volt pénzügyminiszter friss nyilatkozatai szerint támogatja a megszorításokat, és több olyan intézkedést is javasol, amelyet Magyarországon széles társadalmi rétegek eddig élesen elutasítottak. Nagy István a legújabb Facebook-bejegyzésében azt írta: ideje felébredni, és még most kihátrálni a Tisza Párt mögül, mielőtt ezek a tervek valósággá válnak. A tárcavezető szerint ugyanis Bokros javaslatai nemcsak visszahoznák a korábbi baloldali megszorításokat, hanem újakat is felvetnének.

Nagy István agrárminiszter Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Bokros és a Tisza Párt elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat, megszüntetné a háromgyermekes édesanyák adómentességét, magasabb adókulcsokat vezetne be, és olyan radikális lépést is felvetett, amelyet Nagy István felelőtlennek nevezett: a Nemzeti Bank aranytartalékának eladását.

A politikus szerint ez a megközelítés nemcsak a nyugdíjasokat és a családokat hozná nehéz helyzetbe, hanem Magyarország pénzügyi stabilitását is sértené. Úgy fogalmazott: