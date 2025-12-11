Hírlevél
Nagy István

Nagy István: Ideje felébredni és kihátrálni a Tisza Párt mögül, még nem késő

Nagy István szerint Bokros Lajos friss javaslatai újabb megszorításokat jelentenének, amelyek a nyugdíjasokat, a családokat és a magyar gazdaság biztonságát is veszélyeztetnék. A miniszter úgy fogalmazott: ideje felébredni, és még most kihátrálni a Tisza Párt mögül.
Nagy IstvánTisza-csomagTisza-adóBokros Lajos

Idén új szereplő jelent meg a Tisza Párt gazdasági elképzelései mögött: Bokros Lajos. A volt pénzügyminiszter friss nyilatkozatai szerint támogatja a megszorításokat, és több olyan intézkedést is javasol, amelyet Magyarországon széles társadalmi rétegek eddig élesen elutasítottak. Nagy István a legújabb Facebook-bejegyzésében azt írta: ideje felébredni, és még most kihátrálni a Tisza Párt mögül, mielőtt ezek a tervek valósággá válnak. A tárcavezető szerint ugyanis Bokros javaslatai nemcsak visszahoznák a korábbi baloldali megszorításokat, hanem újakat is felvetnének.

Budapest, 2025. november 19. Nagy István agrárminiszter expozét tart az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 19-én. MTI/Bruzák Noémi
Nagy István agrárminiszter Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Bokros és a Tisza Párt elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat, megszüntetné a háromgyermekes édesanyák adómentességét, magasabb adókulcsokat vezetne be, és olyan radikális lépést is felvetett, amelyet Nagy István felelőtlennek nevezett: a Nemzeti Bank aranytartalékának eladását.

A politikus szerint ez a megközelítés nemcsak a nyugdíjasokat és a családokat hozná nehéz helyzetbe, hanem Magyarország pénzügyi stabilitását is sértené. Úgy fogalmazott: 

tiltakozni kell mindaddig, amíg ezek az elképzelések végleg le nem kerülnek a napirendről.

Meghökkentő számok! Ekkora veszteséget okozna az időseknek a Tisza-csomag

 

A Tisza Párt körül egyre sűrűbben jelennek meg a megszorításokat támogató szakértők, és Nagy István szerint ez azt jelzi, hogy a párt mögött valójában egy olyan gazdaságpolitikai irány áll, amely éles fordulatot jelentene a jelenlegi rendszerhez képest. A miniszter szerint az embereknek tudniuk kell, mire számítanának, ha ezek a javaslatok bekerülnének a kormányzati döntéshozatalba.

Nagy István kijelentette: „Tiltakozzunk, hogy sohase tudják megvalósítani!”

