Magyarország természeti kincseinek megóvása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem hosszú távú nemzeti érdek is – hangsúlyozta közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta., hogy a Környezet és Energia Hatékonysági Operatív Program Plus keretében több tízmilliárd forint jut élőhelyek helyreállítására és az ökoturizmus fejlesztésére.
Nagy István agrárminiszterKEHOPtermészetvédelemnemzeti parkfejlesztés

Nagy István szerint a nemzeti park igazgatóságok munkája jól mutatja, miként kapcsolódik össze a teremtett világ szeretete a tudatos fejlesztésekkel. A cél nemcsak a védelem, hanem az, hogy a természet értékei élhető formában maradjanak fenn a következő generációk számára.

Nagy István
 Nagy István hangsúlyozta, hogy az ökoturizmus erősítésével évente 1,6 millió látogató fedezheti fel a nemzeti parkokat (Forrás: Facebook/Nagy István)

A természet megóvása közös kötelességünk” 

– fogalmazott a tárcavezető.

Élőhelyvédelem és ökoturizmus kéz a kézben

A Környezet és Energia Hatékonysági Operatív Program Plus 42 milliárd forintból 59 projektet támogat, mintegy 100 ezer hektáron javítva a természeti környezet állapotát. Kiemelt szerepet kapnak a vizes élőhelyek, amelyek a biodiverzitás kulcsterületei, valamint a Ramsari Egyezmény alá tartozó, összesen 260 ezer hektárnyi védett területek.

A fejlesztések az infrastruktúrát is érintik: őshonos haszonállatok segítik a gyepek fenntartását, korszerűsödnek az állattartó telepek és az utak. Az ökoturizmus erősítésével évente 1,6 millió látogató fedezheti fel a nemzeti parkokat, tanösvényeken, bemutatóhelyeken és barlangokon keresztül. A miniszter hangsúlyozta: a természetvédelem nem akadály, hanem lehetőség – „befektetés a környezetbe és a jövőnkbe”.

