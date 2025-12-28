Élőhelyvédelem és ökoturizmus kéz a kézben

A Környezet és Energia Hatékonysági Operatív Program Plus 42 milliárd forintból 59 projektet támogat, mintegy 100 ezer hektáron javítva a természeti környezet állapotát. Kiemelt szerepet kapnak a vizes élőhelyek, amelyek a biodiverzitás kulcsterületei, valamint a Ramsari Egyezmény alá tartozó, összesen 260 ezer hektárnyi védett területek.

A fejlesztések az infrastruktúrát is érintik: őshonos haszonállatok segítik a gyepek fenntartását, korszerűsödnek az állattartó telepek és az utak. Az ökoturizmus erősítésével évente 1,6 millió látogató fedezheti fel a nemzeti parkokat, tanösvényeken, bemutatóhelyeken és barlangokon keresztül. A miniszter hangsúlyozta: a természetvédelem nem akadály, hanem lehetőség – „befektetés a környezetbe és a jövőnkbe”.