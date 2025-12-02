Hírlevél

Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Nagy István

Frusztrált és irigy – Nagy István megsemmisítő üzenete Magyar Péternek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az agrárminiszter szerint Magyar Péter első Partizán-interjújában máris valótlanságokat állított, és frusztrációja abból fakad, hogy soha nem érheti el Orbán Viktor politikai súlyát. Nagy István úgy látja: a miniszterelnök nemzetközi tekintélye állítja árnyékba a Tisza Párt politikusát.
Nagy IstvánOrbán ViktorMagyar Péterfrusztráció

Nagy István, megnézve Magyar Péter legelső Partizán-interjúját, nem fukarkodott a csípős szavakkal. Szerinte Magyar Péter kétségbeesetten próbálja bizonygatni saját jelentőségét, miközben Orbán Viktor olyan politikai magaslatokban mozog, ahová ő soha nem juthat el. A miniszter úgy látja: a frusztráció és az irigység az oka annak, hogy a Tisza-vezér egyre inkább kiröhögteti magát a közéletben.

Nagy István
Nagy István könyörtelenül kiosztotta Magyar Pétert (Forrás: Origo)
A Tisza Párt egy ízig-vérig baloldali megszorítási csomagot készített elő, itt a kormány válasza

„Orbán Viktornak a világ vezetői kérik ki a véleményét”

Nagy hangsúlyozta: a miniszterelnök nemzetközi politikai súlya és a globális vezetőkkel folytatott tárgyalásai teljesen más ligába helyezik őt

Van Magyarországnak egy karizmatikus személyisége, aki tárgyal a világ összes vezető politikusával, ahol fogadják, ahol számítanak rá, ahol kikérik a véleményét, és ahol ő döntéseket tud hozni, ahol el tudja érni a magyar emberek életét, érdekeinek védelmét”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy Magyar Péter csak az „én is, én is” szerepben próbál érvényesülni, ráadásul sikertelenül. Nagy István azzal zárta bejegyzését, hogy választók könnyen eldönthetik, melyik teljesítmény mögött van valós tartalom.

