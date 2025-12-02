Frusztrált és irigy – Nagy István megsemmisítő üzenete Magyar Péternek

Nagy István, megnézve Magyar Péter legelső Partizán-interjúját, nem fukarkodott a csípős szavakkal. Szerinte Magyar Péter kétségbeesetten próbálja bizonygatni saját jelentőségét, miközben Orbán Viktor olyan politikai magaslatokban mozog, ahová ő soha nem juthat el. A miniszter úgy látja: a frusztráció és az irigység az oka annak, hogy a Tisza-vezér egyre inkább kiröhögteti magát a közéletben.

Nagy István könyörtelenül kiosztotta Magyar Pétert (Forrás: Origo)