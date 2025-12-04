Nagy Márton: 11 százalékkal nő a minimálbér jövőre

Nagy Márton arról írt, hogy lezárult a bérmegállapodás, amelynek értelmében 2026-ban 11 százalékkal nő a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A miniszter szerint ezzel újabb fontos lépést tesz a kormány a munkavállalók helyzetének javításáért.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésben arról írt, amiről korábban a miniszterelnök is posztolt: megszületett a jövő évre szóló bérmegállapodás, 2026-ban 11 százalékkal emelkedik a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal nő.
Nagy Márton posztjából kiderült a megállapodás lezárja azokat az egyeztetéseket, amelyekben a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői keresték a közös álláspontot.
A mostani döntés illeszkedik ahhoz a gazdaságpolitikai irányhoz, amelyben a kormány a bérek fokozatos emelésével és a foglalkoztatás bővítésével erősíti a munkából élők helyzetét. A 11 százalékos minimálbér-növekedés és a 7 százalékos garantált bérminimum-emelés több százezer dolgozó bérét érinti.
