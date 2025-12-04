Nagy Márton: 11 százalékkal nő a minimálbér jövőre

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésben arról írt, amiről korábban a miniszterelnök is posztolt: megszületett a jövő évre szóló bérmegállapodás, 2026-ban 11 százalékkal emelkedik a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal nő.

Nagy Márton Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Nagy Márton posztjából kiderült a megállapodás lezárja azokat az egyeztetéseket, amelyekben a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői keresték a közös álláspontot.