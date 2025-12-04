Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Nagy Márton

Nagy Márton: 11 százalékkal nő a minimálbér jövőre

2025. december 04. 14:10
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Márton arról írt, hogy lezárult a bérmegállapodás, amelynek értelmében 2026-ban 11 százalékkal nő a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A miniszter szerint ezzel újabb fontos lépést tesz a kormány a munkavállalók helyzetének javításáért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Mártonbérminimumminimálbér

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésben arról írt, amiről korábban a miniszterelnök is posztolt: megszületett a jövő évre szóló bérmegállapodás, 2026-ban 11 százalékkal emelkedik a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal nő. 

Edelény, 2025. október 30.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, az új diagnosztikai készülékek átadásán 2025. október 30-án.MTI/Vajda János
Nagy Márton Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Nagy Márton posztjából kiderült a megállapodás lezárja azokat az egyeztetéseket, amelyekben a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői keresték a közös álláspontot. 

Orbán Viktor: 700 ezer családot érint az új bérmegállapodás

 

A mostani döntés illeszkedik ahhoz a gazdaságpolitikai irányhoz, amelyben a kormány a bérek fokozatos emelésével és a foglalkoztatás bővítésével erősíti a munkából élők helyzetét. A 11 százalékos minimálbér-növekedés és a 7 százalékos garantált bérminimum-emelés több százezer dolgozó bérét érinti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!