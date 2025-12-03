Nagy Márton bejelentette: Lezárult a jelentkezés – nagyot lép a kormány

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Demján Sándor 1+1 kkv beruházás-élénkítő program második ütemére 618 pályázat érkezett, összesen 47 milliárd forint értékben.

Nagy Márton: Lezárult a jelentkezés a Demján Sándor 1+1 kkv beruházás-élénkítő program második ütemére. (Forrás: dsprogram.hu)

A program célja, hogy a hazai tulajdonú, mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási tevékenysége növekedjen, a termelési kapacitásuk fejlődjön, és nem utolsósorban a magasabb értékű termékek gyártása kezdődjön meg a magyar gazdaságban.

A 20 milliárd forintos keretből várhatóan mintegy 200 vállalkozás kaphat támogatást.

Vállalkozóbarát kormányként továbbra is a hazai kis- és középvállalkozásokat segítjük!”

– tette hozzá a miniszter.