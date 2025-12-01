Nagy terveit tettekre váltja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Nagy Elek legfontosabb célja az volt, hogy a korábbiaknál egy sokkal dinamikusabb, a tagság számára valós és érzékelhető támogatást nyújtó szervezet épüljön. A kamarai reneszánsszal az MKIK a vállalkozót helyezte a középpontba, ahogyan annak idején a reneszánsz az embert. Ez egy alapvető szemléletváltás a korábbiakhoz képest.
Idén tavasszal konkrét vállalásokkal 5 éves megállapodás született az MKIK és Magyarország Kormánya között.
Ennek eredménye a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya hitelkamat, vagy a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram, ami hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén.
Szintén a kormány és a kamara között létrejött megállapodás részeként
- Lépcsőzetesen emelkedik az általános forgalmi adó (ÁFA) alanyi adómentességének értékhatára, 2026-ban 20 millió forintra, majd 2027-ben 22 millióra, és 2028-ban 24 millió forintra, amely lehetővé teszi, hogy több kisvállalkozás mentesüljön az ÁFA köréből.
- Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók esetében nő az elszámolható költséghányad mértéke, ezáltal csökken az adóalapjuk, és kedvezőbb adózási feltételek lépnek életbe.
- Eltörlik a 112,5 százalékos szorzót a szociális hozzájárulási adó alapjának számításánál főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál, amellyel egyszerűsödik az adóalap meghatározása.
- Bővül a KIVA jogosulti köre, különösen a középvállalatokat érintve, várhatóan 10-15 milliárd forint többletbevételt eredményezve az érintettek számára, mely változás a vállalkozások adóterheit csökkenti.
Fontos körülmény, hogy a Kamara minden vállalkozási méret és szegmens egyedi igényeit figyelembe véve tette és teszi meg javaslatait a kormányzat felé.
A kabinet legutóbbi adócsomagja jövőre 80–90 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál.
A közeli jövőben egyes közfeladatok ellátása a Kamarához kerülhet, illetve a turizmus-vendéglátással és a kereskedelemmel kapcsolatos ágazatokban az adminisztráció további csökkentése, egyszerűsítése várható.
Az elmúlt egy évben a Kamara további együttműködési megállapodásokat kötött
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV),
- a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB),
- a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával,
- a Magyar Művészeti Akadémiával,
- több nagy érdekképviselettel, valamint egyetemekkel, kutatóintézetekkel, oktatási cégekkel és képzési központokkal is.
A Kamara megerősítette saját kutatói rendszerét és elindította a Digitális Ébresztő szemináriumsorozatot is, számos neves mesterséges intelligencia (MI) szakértő közreműködésével.
A projekt 10 ezer magyar vállalkozást vezet be a mesterséges intelligencia tudatos, gyakorlati alkalmazásába. Kutatások szerint az MI használatával 20-40 százalékos hatékonyságnövekedés érhető el a vállalkozások működésében.
A Kamara nemrég létrehozott SecureBot elnevezésű ingyenes kiberbiztonsági rendszere jelzi a cégeknek, hogy milyen rosszindulatú, külső digitális támadásoknak lehetnek kitéve. A program az uniós kibervédelmi irányelvnek, a NIS2-nek, illetve a hazai kiberbiztonsági törvénynek való megfelelésben segíti a kkv-kat.
Ma egy tudásalapú Kamara épül. A területi kamarákban felhalmozott nagy értékű tudásra támaszkodva olyan képzési struktúrán dolgozunk, amely az osztrák WIFI-rendszerhez hasonlóan alkalmas lesz a tömeges tudásátadásra”
– nyilatkozta Nagy Elek.
Az alapításának 175. évfordulóját idén ünneplő MKIK más, minőségi szintre emelte a Kamara és a területi kamarák együttműködését: ma már a tagszervezeteknek van országos képviseletük, nem pedig az MKIK-nak vidéki egységei. „A cél egy olyan országos kamarai rendszer, amely nemcsak képvisel, de kézzelfogható segítséget is nyújt, hiszen erős vállalkozások nélkül nincs erős ország” – hangsúlyozta az MKIK elnöke.