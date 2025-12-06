Brutális adóemelések: többkulcsos SZJA, megugró társasági adó

A kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be. Ez a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos rendszert váltaná:

Bruttó 416 000 Ft felett → 22% SZJA

Bruttó 1 250 000 Ft felett → 33% SZJA

Szűcs Gábor szerint ez egy átlagos keresetű magyar számára évi 234 ezer forintos többletterhet jelentene.

A társasági adó szintén sávossá válna:

Kisvállalkozások: 13,5%

Közepes vállalkozások: 18%

Nagyvállalatok: 21%

Multicégek: 25%

Szűcs szerint ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járna: áremelkedések, infláció, elbocsátások, a multinacionális cégek és nagyvállalatok Magyarországról való kivonulása. Mint fogalmazott:

A társasági adóemelés ugyanúgy húsba vágó, mint a személyi jövedelemadó kérdése.”

A családokat is megszorítaná a Tisza Párt: megszűnő GYED, megadóztatott özvegyi nyugdíj

A dokumentum további részletei szerint a Tisza Párt:

megszüntetné a GYED-et;

20%-os adót vetne ki az özvegyi nyugdíjra;

32%-ra emelné az áfát az 1600 köbcentinél nagyobb motorú autókra és azok alkatrészeire;

ugyanígy 32%-os áfát vetne ki a dohány- és alkoholtermékekre.

Szűcs Gábor szerint ezek a lépések a legkiszolgáltatottabb rétegeket érintenék, és a megszorító politika brüsszeli logikáját követnék.