A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza Párt eltitkolná valódi gazdasági programját, amely brutális megszorításokat tartalmaz a családoknak, a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak egyaránt. Szűcs Gábor, mozgalom egyik apító tagja úgy fogalmazott: a kiszivárgott dokumentum alapján Magyarországra történelmi léptékű adóemelés várna, ha Magyar Péter pártja hatalomra kerülne.
Nemzeti Ellenállás MozgalomTisza PártTisza-csomagSzűcs Gáborplakátkampány

Szombaton Kecskeméten mutatta be legújabb plakátkampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A város frekventált pontjain látható hirdetéseken Magyar Péter arcképe mellett a kérdés szerepel: 

Nemzeti Ellenállás Mozgalom
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom látványos plakátkampánnyal készül felhívni a figyelmet Magyar Péter eltitkolt programjára (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Az arcodba mosolyog, de mire készül a hátad mögött?”

A mozgalom szerint ugyanis a Tisza Párt olyan programon dolgozik, amelynek tartalmát tudatosan titkolják a nyilvánosság elől, miközben egy kiszivárgott dokumentum részletesen mutatja a várható adóemeléseket és megszorításokat. A sajtótájékoztatón Szűcs Gábor úgy fogalmazott:

Magyar Pétertől és párttársaitól tudjuk, hogy dolgoznak egy programon – csak éppen nem akarják elárulni, mi van benne.”

Felidézte Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírójának szavait: „nem szabad részleteket elárulni, mert mennyire szétkapnák.”
Tarr Zoltán alelnök pedig egy fórumon úgy fogalmazott: „nem beszélhetek mindenről, mert akkor megbukunk.”

Orbán Viktor nem kertelt, ez a véleménye a Tiszáról

Brutális adóemelések: többkulcsos SZJA, megugró társasági adó

A kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be. Ez a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos rendszert váltaná:

  • Bruttó 416 000 Ft felett → 22% SZJA
  • Bruttó 1 250 000 Ft felett → 33% SZJA

Szűcs Gábor szerint ez egy átlagos keresetű magyar számára évi 234 ezer forintos többletterhet jelentene.

A társasági adó szintén sávossá válna:

  • Kisvállalkozások: 13,5%
  • Közepes vállalkozások: 18%
  • Nagyvállalatok: 21%
  • Multicégek: 25%

Szűcs szerint ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járna: áremelkedések, infláció, elbocsátások, a multinacionális cégek és nagyvállalatok Magyarországról való kivonulása. Mint fogalmazott:

A társasági adóemelés ugyanúgy húsba vágó, mint a személyi jövedelemadó kérdése.” 

A családokat is megszorítaná a Tisza Párt: megszűnő GYED, megadóztatott özvegyi nyugdíj

A dokumentum további részletei szerint a Tisza Párt:

  • megszüntetné a GYED-et;
  • 20%-os adót vetne ki az özvegyi nyugdíjra;
  • 32%-ra emelné az áfát az 1600 köbcentinél nagyobb motorú autókra és azok alkatrészeire;
  • ugyanígy 32%-os áfát vetne ki a dohány- és alkoholtermékekre.

Szűcs Gábor szerint ezek a lépések a legkiszolgáltatottabb rétegeket érintenék, és a megszorító politika brüsszeli logikáját követnék.

Nemzeti Ellenállás Mozgalom
Ennek nem fog örülni Magyar Péter: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom leleplező kampányt indított  Tisza Párt hazugságai ellen (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

Brüsszel elvárása? 5000 milliárd forint elvonása a magyaroktól

Szűcs felidézte, hogy Ursula von der Leyen a napokban arról írt a tagállami vezetőknek: 136 milliárd eurót kell összerakni Ukrajna költségvetési hiányának finanszírozására. A Tisza Párt belső köreiben – állítása szerint – erre a célra olyan terv született, hogy 5000 milliárd forintot vonnának el a magyar lakosságtól és vállalkozásoktól.

Ez a rendszerváltás óta a legdurvább megszorító csomag lenne, ráadásul külföldi érdekeket kiszolgálva” 

– hangsúlyozta az alapító.

Orbán Viktor: Nem engedhetjük meg magunknak a butaság luxusát!

„Ez az, amit nem hagyhatunk” – ezért indult a plakátkampány

Szűcs Gábor kijelentette, hogy ez az, amit nem hagyhatnak Magyarországon. Ez az, ami ellen fel kell lépni. Hozzátette:

Ezért indítjuk el ezt a plakátkampányt, ezt a figyelemfelhívó kampányt, hogy minden magyar honfitársunkhoz eljusson, mire készül a Tisza Párt.”

 

 

