Szombaton Kecskeméten mutatta be legújabb plakátkampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A város frekventált pontjain látható hirdetéseken Magyar Péter arcképe mellett a kérdés szerepel:
Az arcodba mosolyog, de mire készül a hátad mögött?”
A mozgalom szerint ugyanis a Tisza Párt olyan programon dolgozik, amelynek tartalmát tudatosan titkolják a nyilvánosság elől, miközben egy kiszivárgott dokumentum részletesen mutatja a várható adóemeléseket és megszorításokat. A sajtótájékoztatón Szűcs Gábor úgy fogalmazott:
Magyar Pétertől és párttársaitól tudjuk, hogy dolgoznak egy programon – csak éppen nem akarják elárulni, mi van benne.”
Felidézte Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírójának szavait: „nem szabad részleteket elárulni, mert mennyire szétkapnák.”
Tarr Zoltán alelnök pedig egy fórumon úgy fogalmazott: „nem beszélhetek mindenről, mert akkor megbukunk.”
Brutális adóemelések: többkulcsos SZJA, megugró társasági adó
A kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be. Ez a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos rendszert váltaná:
- Bruttó 416 000 Ft felett → 22% SZJA
- Bruttó 1 250 000 Ft felett → 33% SZJA
Szűcs Gábor szerint ez egy átlagos keresetű magyar számára évi 234 ezer forintos többletterhet jelentene.
A társasági adó szintén sávossá válna:
- Kisvállalkozások: 13,5%
- Közepes vállalkozások: 18%
- Nagyvállalatok: 21%
- Multicégek: 25%
Szűcs szerint ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járna: áremelkedések, infláció, elbocsátások, a multinacionális cégek és nagyvállalatok Magyarországról való kivonulása. Mint fogalmazott:
A társasági adóemelés ugyanúgy húsba vágó, mint a személyi jövedelemadó kérdése.”
A családokat is megszorítaná a Tisza Párt: megszűnő GYED, megadóztatott özvegyi nyugdíj
A dokumentum további részletei szerint a Tisza Párt:
- megszüntetné a GYED-et;
- 20%-os adót vetne ki az özvegyi nyugdíjra;
- 32%-ra emelné az áfát az 1600 köbcentinél nagyobb motorú autókra és azok alkatrészeire;
- ugyanígy 32%-os áfát vetne ki a dohány- és alkoholtermékekre.
Szűcs Gábor szerint ezek a lépések a legkiszolgáltatottabb rétegeket érintenék, és a megszorító politika brüsszeli logikáját követnék.
Brüsszel elvárása? 5000 milliárd forint elvonása a magyaroktól
Szűcs felidézte, hogy Ursula von der Leyen a napokban arról írt a tagállami vezetőknek: 136 milliárd eurót kell összerakni Ukrajna költségvetési hiányának finanszírozására. A Tisza Párt belső köreiben – állítása szerint – erre a célra olyan terv született, hogy 5000 milliárd forintot vonnának el a magyar lakosságtól és vállalkozásoktól.
Ez a rendszerváltás óta a legdurvább megszorító csomag lenne, ráadásul külföldi érdekeket kiszolgálva”
– hangsúlyozta az alapító.
„Ez az, amit nem hagyhatunk” – ezért indult a plakátkampány
Szűcs Gábor kijelentette, hogy ez az, amit nem hagyhatnak Magyarországon. Ez az, ami ellen fel kell lépni. Hozzátette:
Ezért indítjuk el ezt a plakátkampányt, ezt a figyelemfelhívó kampányt, hogy minden magyar honfitársunkhoz eljusson, mire készül a Tisza Párt.”