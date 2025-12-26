Újból hisztizik a „kamukirály”! Németh Balázs helyre tette – ismét!

Kifakadt Magyar Péter a családi portáljának számító kontroll.hu oldalán. A politikus szembement azzal a véleménnyel, sőt, azt egyenesen alattomos szélsőjobboldalinak nevezte, mely szerint a karácsony veszélyben van Európában. Ezt elégelte meg Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, aki a közösségi oldalán tételesen sorolta, miket hallgat el Magyar Péter.

Németh Balázs ismét helyre rakta Magyar Pétert

Fotó: Facebook/Németh Balázs vagyok

Németh Balázs vs Magyar Péter, a Tisza-vezér ismét öngólt rúgott

Persze, Péter! Nem igaz! Nincs veszélyben a karácsony Nyugat-Európában!

Kamu, hogy átnevezték a “karácsonyi” vásárokat.

Kamu, hogy egyre több balos/liberális/muszlim/brüsszelita polgármester megtiltja a köztéri betlehemek felállítását.

Kamu, hogy kihúzzák a Jézust az iskolai “karácsonyi” énekekből, ne sértse a bevándorlók érzékenységét.

Kamu, hogy az idei adventi időszakban is több “karácsonyi” rendezvényt megrohamoztak a bevándorlók.

Kamu, hogy több tucat ember halt meg az elmúlt években a “karácsonyi” vásárok ellen elkövetett iszlamista támadásokban.

– írja a Facebook-oldalán a fideszes politikus.

Németh Balázs: Je suis Bors!

