Németh Balázs fontos dolgot jelentett be

A Fidesz-frakció szóvivője elmondta: januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák, akik így az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány.
Figyelem, Magyarország! Figyelem, Észak-Pest! – mondta Németh Balázs a videójában.
A Fidesz-frakció szóvivője hozzátette:
januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák! Az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány. Boldog új évet mindenkinek!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!