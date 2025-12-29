Németh Balázs fontos dolgot jelentett be

A Fidesz-frakció szóvivője elmondta: januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák, akik így az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány.

Figyelem, Magyarország! Figyelem, Észak-Pest! – mondta Németh Balázs a videójában. Németh Balázs nagyon fontos dolgot jelentett be A Fidesz-frakció szóvivője hozzátette: januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák! Az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány.

