Németh Balázs fontos dolgot jelentett be

A Fidesz-frakció szóvivője elmondta: januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák, akik így az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány.
Figyelem, Magyarország! Figyelem, Észak-Pest! – mondta Németh Balázs a videójában. 

Németh Balázs fontos dolgot jelentett be
Németh Balázs nagyon fontos dolgot jelentett be

A Fidesz-frakció szóvivője hozzátette:

januártól szja-mentesek a negyven évnél fiatalabb, kétgyermekes édesanyák! Az életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, ameddig marad a polgári kormány. Boldog új évet mindenkinek!

 

