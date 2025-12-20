Németh Balázs: Je suis Bors!

A bíróság pénteken betiltotta a Bors különszámát. Mindezt egy olyan bírónő tette, melynek akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza párti aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nő nevével.

Az indoklás szerint a különszám álhírt is tartalmaz. Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor a mikor tiltják be ugyanilyen alapon a liberális portálokat, az RTL híradóját, a klubrádiós hazudozást?

Ha küzdünk a hazugságok és álhírek ellen, küzdjünk kettős mérce nélkül!”

– zárja gondolatait Németh Balázs.

A Borsonline különszámát ide kattintva érheti el.