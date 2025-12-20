Németh Balázs: Je suis Bors!

Hírlevél
38 perce
Magyar Péter nyomására megmondhatja, hogy nem szabad tájékoztatni a magyar családokat a Tisza megszorítócsomagjának részleteiről? – teszi fel a kérdést Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője.
magyar péterborsonlinesajtószabadságnémeth balázsbotránypolitizálás

Németh Balázs arra a napokban kirobbant botrányra hívja fel a figyelmet, hogy 

egy tiszás, vagy minimum tiszásnak tűnő bíró dönti el, hogy mit olvashatnak a magyar emberek, és mit nem.”

 

Németh Balázs szerint Magyar Péter eltörli a sajtószabadságot.
Németh Balázs szerint Magyar Péter eltörli a sajtószabadságot. Fotó: Youtube/Képernyőfotó

Ugyanis Magyar Péter megtámadta a Bors című lapot, és mely egy különszámot akart megjelentetni a tervezett Tisza-csomagról. Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy tiltsák be ezt a különszámot.

Tiszás bírónő állította le a Bors Tisza-adóról szóló kiadványát, hatalmas a botrány

A bíróság pénteken betiltotta a Bors különszámát. Mindezt egy olyan bírónő tette, melynek akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza párti aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nő nevével. 

Az indoklás szerint a különszám álhírt is tartalmaz. Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor a mikor tiltják be ugyanilyen alapon a liberális portálokat, az RTL híradóját, a klubrádiós hazudozást?

Ha küzdünk a hazugságok és álhírek ellen, küzdjünk kettős mérce nélkül!”

 – zárja gondolatait Németh Balázs.

A Borsonline különszámát ide kattintva érheti el.

 

