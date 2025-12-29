Hírlevél
németh balázs

Németh Balázs szerint ilyen az, amikor öreg komcsik és belvárosi liberálisok belterjes gyülekezete mondja meg a tutit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Akik 1990 előtt, majd 1990 és 2010 között is úgy érezték, hogy övék a világ. 2010 óta meg szenvednek, mint a kutyák! – mutatott rá Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője.
németh balázsTisza Pártmúoszsajtószabadságliberális

Előbújtak az öreg komcsi újságírók és tévések. A Szilyk, Havasok, Kepesek, Friderikuszok, Freiek – jegyezte meg Németh Balázs.

Németh Balázs szerint a MÚOSZ az öreg komcsik és belvárosi liberálisok belterjes gyülekezete.
Németh Balázs szerint a MÚOSZ az öreg komcsik és belvárosi liberálisok belterjes gyülekezete Fotó: stock fotó / A kép illusztráció 

A frakciószóvivő azon háborodott fel, amiről lapunk is beszámolt, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) állást foglalt a 4 milliós példányszámban nyomtatott Tisza-csomagot bemutató Bors-különszám terjesztését illetően a bíróság betiltásával kapcsolatban.

Felháborító! Minden hírportált megillet a sajtószabadság, kivéve azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

2010 előtt a haveroké volt a politikai hatalom, a haverok irányították az üzleti életet, és a haverok kezében volt az állami média, valamint később a kereskedelmi média is”

– hívta fel a figyelmet Németh Balázs, majd jelezte, hogy fordult a kocka. 

2010 óta viszont szenvednek, mint a kutyák. Múlnak az évek, gyűlnek a ráncok, nő a feszültség, fogy a pénz. De ők nem adják fel!”

Odáig süllyedtek, hogy a MÚOSZ kimondta, hogy azokra a sajtótermékekre nem vonatkozik a sajtószabadság, melyek be merészelnek számolni a Tisza megszorítócsomagjáról. 

Németh Balázs: Je suis Bors!

Csak akkor jó a véleményszabadság, ha kizárólag az ő véleményük jelenhet meg. És csak akkor fontos a sajtószabadság, ha mindenki azt írja, amit ők akarnak”

– vonta le a végkövetkeztetést Németh Balázs.

Bár négyévente megpróbálják visszaszerezni a hatalmat, de gyaníthatóan 2026 után is újabb négy év szenvedés vár rájuk.

 

