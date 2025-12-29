Németh Balázs szerint ilyen az, amikor öreg komcsik és belvárosi liberálisok belterjes gyülekezete mondja meg a tutit

Előbújtak az öreg komcsi újságírók és tévések. A Szilyk, Havasok, Kepesek, Friderikuszok, Freiek – jegyezte meg Németh Balázs.
A frakciószóvivő azon háborodott fel, amiről lapunk is beszámolt, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) állást foglalt a 4 milliós példányszámban nyomtatott Tisza-csomagot bemutató Bors-különszám terjesztését illetően a bíróság betiltásával kapcsolatban.
2010 előtt a haveroké volt a politikai hatalom, a haverok irányították az üzleti életet, és a haverok kezében volt az állami média, valamint később a kereskedelmi média is”
– hívta fel a figyelmet Németh Balázs, majd jelezte, hogy fordult a kocka.
2010 óta viszont szenvednek, mint a kutyák. Múlnak az évek, gyűlnek a ráncok, nő a feszültség, fogy a pénz. De ők nem adják fel!”
Odáig süllyedtek, hogy a MÚOSZ kimondta, hogy azokra a sajtótermékekre nem vonatkozik a sajtószabadság, melyek be merészelnek számolni a Tisza megszorítócsomagjáról.
Csak akkor jó a véleményszabadság, ha kizárólag az ő véleményük jelenhet meg. És csak akkor fontos a sajtószabadság, ha mindenki azt írja, amit ők akarnak”
– vonta le a végkövetkeztetést Németh Balázs.
Bár négyévente megpróbálják visszaszerezni a hatalmat, de gyaníthatóan 2026 után is újabb négy év szenvedés vár rájuk.