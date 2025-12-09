Gulyás Gergely: Egyre nagyobb veszélyben a német demokrácia

Németországban Rajna-Pfalz tartomány szocialista vezetésű tartományi parlamentje határozatot hozott, amelyben megtiltják, hogy a jobboldali AfD-s politikusok elindulhassanak az önkormányzati választásokon a polgármesteri címért – mondta el Bayer Zsolt a HírTV-s műsorában, amire Gulyás Gergely reagált.

Gulyás Gergely: Az, hogy Németország legerősebb pártja ne indulhasson egy választáson, ez nyilván a demokrácia vége (Fotó: MTI/BRuzák Noémi)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt így kommentálta:

„A német demokrácia a fejlődésének egy újabb szakaszába lépett. Rajna-Pfalz az a tartomány, ahol egykor Helmut Kohl volt a tartományi miniszterelnök, és ahonnan egyébként származott. Ez régi vita Németországban, de eddig legalább a formákra figyeltek, tehát Németországban a pártbetiltásnak van egy jogilag szabályozott eljárása, akkor az Alkotmánybíróságnak kell a végső szót kimondani. Tehát, hogy

a parlament egyszer csak úgy döntsön, hogy egy párt, ami egyébként majdnem minden közvélemény-kutatás szerint Németország legerősebb pártja ne indulhasson egy választáson, ez nyilván a demokrácia vége, vagy onnantól már nem beszélhetünk arról, hogy a nép szabad akaratából ad felhatalmazást a kormányzásra”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely a válaszában.