Vérfagyasztó bejelentést tett a német védelmi miniszter – háborúra készül Németország?

A Tűzfalcsoport elemzése szerint Németország és Európa biztonságpolitikai gondolkodása látványosan átalakul. A cikk szerint Németország háborúra készül, és ennek már konkrét időpontja is megszületett.
Németország háborúra készül Oroszország ellen?
Az elemzés kiindulópontja egy 60 Minutes-interjú, amelyben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius arról beszél, hogy Németországnak 2029-re hadra foghatónak kell lennie. Indoklása szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja és Vlagyimir Putyin nagyszabású fegyverkezése alapján az évtized végére reális lehet egy Nyugat elleni támadás.
Ez az újabb német háborús kijelentés világos időtávot jelöl ki, és egyben szakít a korábbi, óvatosabb megfogalmazásokkal.
A kijelölt célhoz igazodva Németország jelentősen növeli védelmi kiadásait. A költségvetés közel 80 százalékos emelése nem szimbolikus lépés, hanem annak jele, hogy Berlin strukturális felkészülésbe kezdett. A források növelése a hadrafoghatóság, a technikai modernizáció és a hosszabb távú katonai tervezés alapját teremti meg.
Európai szintre emelt katonai felkészülés Oroszország ellen
A Bild értesülései szerint Németország, Franciaország, Lengyelország, Dánia és más államok vezetői egy közös nyilatkozatban egy Ukrajnát támogató multinacionális csapat létrehozását sürgetik. Ez a kezdeményezés az Európa katonai felkészülése Oroszország ellen logikájába illeszkedik, és túlmutat az eddigi szerepeken is, amely során fegyverrel és pénzzel támogatták Ukrajnát.
A tervezett európai erők nemcsak tanácsadói feladatokat látnának el, hanem részt vennének az ukrán hadsereg újjáépítésében, a légtér védelmében, sőt
akár Ukrajnán belüli katonai műveletekben is.
Az elemzés szerint a fordulópontot az jelenti, hogy az érintett államok jogilag kötelező biztonsági garanciákat adnának Ukrajnának a közeljövőre nézve.
Ezek egy újabb fegyveres támadás esetén nem csupán diplomáciai válaszokat, hanem akár közvetlen katonai beavatkozást is magukban foglalhatnak.
Ez a megközelítés új szintre emeli Európa szerepvállalását az orosz–ukrán háborúban.
Londonban döntöttek a háború folytatásáról
December elején egy londoni csúcstalálkozó során egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök. A találkozó egyértelmű üzenete: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden volt.
Európa háborús készültségben
Európa egyre nyíltabban készül arra, hogy tartós, akár közvetlen konfliktusba kerüljön Oroszországgal. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak.
Németország 2026-tól részben visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak.