Vérfagyasztó bejelentést tett a német védelmi miniszter – háborúra készül Németország?

Fotó: AFP

Németország háborúra készül Oroszország ellen?

Az elemzés kiindulópontja egy 60 Minutes-interjú, amelyben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius arról beszél, hogy Németországnak 2029-re hadra foghatónak kell lennie. Indoklása szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja és Vlagyimir Putyin nagyszabású fegyverkezése alapján az évtized végére reális lehet egy Nyugat elleni támadás.

Ez az újabb német háborús kijelentés világos időtávot jelöl ki, és egyben szakít a korábbi, óvatosabb megfogalmazásokkal.

A kijelölt célhoz igazodva Németország jelentősen növeli védelmi kiadásait. A költségvetés közel 80 százalékos emelése nem szimbolikus lépés, hanem annak jele, hogy Berlin strukturális felkészülésbe kezdett. A források növelése a hadrafoghatóság, a technikai modernizáció és a hosszabb távú katonai tervezés alapját teremti meg.

Európai szintre emelt katonai felkészülés Oroszország ellen

A Bild értesülései szerint Németország, Franciaország, Lengyelország, Dánia és más államok vezetői egy közös nyilatkozatban egy Ukrajnát támogató multinacionális csapat létrehozását sürgetik. Ez a kezdeményezés az Európa katonai felkészülése Oroszország ellen logikájába illeszkedik, és túlmutat az eddigi szerepeken is, amely során fegyverrel és pénzzel támogatták Ukrajnát.

Új szintre lépett Európában a háborús hangulatkeltés

Fotó: AFP

A tervezett európai erők nemcsak tanácsadói feladatokat látnának el, hanem részt vennének az ukrán hadsereg újjáépítésében, a légtér védelmében, sőt

akár Ukrajnán belüli katonai műveletekben is.

Az elemzés szerint a fordulópontot az jelenti, hogy az érintett államok jogilag kötelező biztonsági garanciákat adnának Ukrajnának a közeljövőre nézve.

Ezek egy újabb fegyveres támadás esetén nem csupán diplomáciai válaszokat, hanem akár közvetlen katonai beavatkozást is magukban foglalhatnak.

Ez a megközelítés új szintre emeli Európa szerepvállalását az orosz–ukrán háborúban.