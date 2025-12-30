Nemzetárulást követ el a Tisza, amikor a magyar egyetemeket támadja

Tarr Zoltán ismét fullba nyomja – hogy ne a Trópusi viharból idézzek egy az egyben – a nemzetárulást – fogalmazott Hankó Balázs annak kapcsán, hogy a Tisza is támogatja a magyar felsőoktatással szembeni brüsszeli szankciókat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere saját közösségi oldalán kifejtette, a kormány számtalanszor elmondta már, hogy a Európai Bizottság miért lépte át a jogszerűség kereteit, és miért egyértelmű, hogy ez nem szakmai és nem technikai kérdés.

Tarr Zoltán esete a nemzetárulással (Fotó: MTI/Purger Tamás)



Leszögezte,

a felsőoktatás nemzeti hatáskör, így a Bizottság nem jogosult a nemzeti szabályozást bírálni, és különösen nem jogosult szankcionálni a kialakított struktúrát

– ezt Tarr Zoltánnak is tudnia kell. A Bizottság által kért szabályozásmódosításokat maradéktalanul átvezettük, az Országgyűlés elfogadta a törvényt – ezt Tarr Zoltánnak is tudnia kell. Úgy folytatta, a magyar struktúra számtalan nemzetközi példa alapján került kialakításra, így semmiben sem más, mint több európai ország felsőoktatási struktúrája – ezt Tarr Zoltánnak is tudnia kell.

Az ezt követően kitalált további módosítások már olyan mértékű beavatkozást jelentenek az egyetemek életébe, működésébe (ld. rektorok, egyetemi vezetők összeférhetetlenségi szabályainak szigorítása, rektorok, egyetemi vezetők kizárása a fenntartó kuratóriumokból stb.), amelyek sértik az egyetemek autonómiáját és az akadémiai szabadságot. Ezt Tarr Zoltánnak is tudnia kell

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, félő, hogy a rendbe tétel számukra egyetemeink feladását, szuverenitásuk feladását, akadémiai szabadság ideológiai felülírását jelentené. Tudjuk,

„csak egy kis szuverenitás”.

A miniszter tudatta, az Erasmus+ kizárás ügyében hat magyar egyetem, hat magyar egyetem teljes közösségét, egyetemi polgárait képviselve perli az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet.

Az Európai Parlament néppárti többséggel – amelynek ugye a Tisza Párt is tagja – támogatta a szankciókat, a jogtalan kizárást, a meghurcolást, a kettős mércét, mi több az ő javaslatukra vált a TISZA párt per társává a Bizottság mellett, nem lett volna kötelező.

Kiemelte, a Tisza Párt, így nemcsak a fent felsorolt tényeket nem veszi figyelembe, hanem ami ennél is súlyosabb, a perben azokat támogatja, akik a magyar egyetemekkel, a magyar fiatalokkal szemben foglalnak állást. A tényeket úgy manipulálja, hogy az a perben a magyar kutatókkal, egyetemistákkal szemben legyen felhasználható.