1,6 millió válasz Brüsszelnek: tarolt a nemzeti konzultáció

Hidvéghi Balázs a kormány nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban, és hangsúlyozta: a több mint 1,6 milliós részvétel politikai súlya megkérdőjelezhetetlen. Mint fogalmazott:
Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek”.
A kormány álláspontja szerint a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik Európában, és nemet mondanak a háborús logikára.
Háborús üzemmód helyett béke és felelősség
Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli elit tudatosan készíti fel Európát a háborúra: fokozatosan beszél külső fenyegetésről, növeli a katonai kiadásokat, fegyverkezik, majd végül a lakossággal akarja megfizettetni a háború árát adóemelések és megszorítások formájában. A kormánypárti politikus úgy látja, Brüsszel ma pontosan ezt az utat járja, miközben háborús célokat tűz ki, pénzt, fegyvert és katonákat követel.
Az államtitkár elmondta, hogy Magyarországon a Tisza Párt és a baloldal Brüsszel kiszolgálóiként viselkedik: bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és már elő is készítették a pénzbehajtást adóemelések formájában.
A nemzeti konzultáció célja éppen az volt, hogy a magyar családok, nyugdíjasok és vállalkozások egyértelműen tiltakozzanak egy olyan háború finanszírozása ellen, amely nem a miénk, és amelyet mielőbb le kellene zárni. A válaszok feldolgozása még zajlik, az eredményeket hamarosan ismertetik.