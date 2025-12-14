1,6 millió válasz Brüsszelnek: tarolt a nemzeti konzultáció

Hírlevél
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

35 perce
Több mint 1,6 millió ember vett részt a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen” című nemzeti konzultációban. Hidvéghi Balázs szerint ez a részvétel önmagában világos jelzés Brüsszelnek és hazai kiszolgálóinak: a magyarok nem kérnek a háborúból, sem annak finanszírozásából.
nemzeti konzultációBrüsszelHidvéghi BalázsTisza Pártrészvétel

Hidvéghi Balázs a kormány nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban, és hangsúlyozta: a több mint 1,6 milliós részvétel politikai súlya megkérdőjelezhetetlen. Mint fogalmazott: 

nemzeti konzultáció
Hidvéghi Balázs államtitkár megköszönte, hogy ilyen sokan vettek részt a nemzeti konzultációban. (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)

Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek”. 

A kormány álláspontja szerint a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik Európában, és nemet mondanak a háborús logikára.

A Tisza megszorítócsomagja a gyermekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást

Háborús üzemmód helyett béke és felelősség

Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli elit tudatosan készíti fel Európát a háborúra: fokozatosan beszél külső fenyegetésről, növeli a katonai kiadásokat, fegyverkezik, majd végül a lakossággal akarja megfizettetni a háború árát adóemelések és megszorítások formájában. A kormánypárti politikus úgy látja, Brüsszel ma pontosan ezt az utat járja, miközben háborús célokat tűz ki, pénzt, fegyvert és katonákat követel. 

Az államtitkár elmondta, hogy Magyarországon a Tisza Párt és a baloldal Brüsszel kiszolgálóiként viselkedik: bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és már elő is készítették a pénzbehajtást adóemelések formájában. 

A nemzeti konzultáció célja éppen az volt, hogy a magyar családok, nyugdíjasok és vállalkozások egyértelműen tiltakozzanak egy olyan háború finanszírozása ellen, amely nem a miénk, és amelyet mielőbb le kellene zárni. A válaszok feldolgozása még zajlik, az eredményeket hamarosan ismertetik.

