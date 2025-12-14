1,6 millió válasz Brüsszelnek: tarolt a nemzeti konzultáció

Hidvéghi Balázs a kormány nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban, és hangsúlyozta: a több mint 1,6 milliós részvétel politikai súlya megkérdőjelezhetetlen. Mint fogalmazott:

Hidvéghi Balázs államtitkár megköszönte, hogy ilyen sokan vettek részt a nemzeti konzultációban. (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)

Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek”.

A kormány álláspontja szerint a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik Európában, és nemet mondanak a háborús logikára.