Egyértelmű a Nemzeti Konzultáció eredménye, ezt akarják a magyarok – mutatjuk!

Itt vannak az adóemelésekről szóló Nemzeti Konzultáció végleges eredményei! – közölte Hidvéghi Balázs, aki elárulta, több mint 1,6 millió, pontosan 1 604 174 magyar küldte vissza válaszait. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egyben mindenkinek megköszönte, aki kitöltötte és visszaküldte a kérdőívet.

Egyértelmű a Nemzeti Konzultáció eredménye, és a magyarok szándéka is (Fotó: Facebook)

Nemzeti Konzultáció: a magyar emberek véleményét képviseli a kormány

A politikus rámutatott, a Nemzeti Konzultáció eredménye egyértelmű:

a válaszadók elsöprő többsége nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket, nem akarja, hogy a családoknak járó kedvezményeket elvegyék, és nem akarja, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt feladjuk az olcsó orosz energiát, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés.

(Fotó: Facebook)

– A magyar emberek véleménye kötelező érvényű a Magyar Kormányra nézve. A holnapi uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit – húzta alá Hidvéghi Balázs.