Nemzeti Konzultáció

Meghosszabbítják a nemzeti konzultáció határidejét a Tisza Párt adótervei miatt

A Tisza Párt kiszivárgott, drasztikus adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítja a kormány a Nemzeti Konzultáció kitöltési határidejét – jelentette be Gulyás Gergely. A kiszivárgott Tisza-program ugyanis olyan megszorítócsomag, amely évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket. A miniszter szerint most kifejezetten fontos, hogy a lakosság kinyilvánítsa véleményét a Tisza politikája kapcsán.
A Tisza Párt nyilvánosságra került brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítottuk a Nemzeti Konzultációt. Fontos, hogy Ön is elmondja véleményét a közteherviselés és az adórendszer jövőjéről – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Folytatódik a nemzeti konzultáció, amelyre már több mint egymillióan válaszoltak Fotó: Havran Zoltán
Folytatódik a nemzeti konzultáció. Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A konzultációs ívet november 14-éig több mint egymillióan visszaküldték.

Mint korábban beszámoltunk róla, a kiszivárgott Tisza-program olyan megszorítócsomag, amely évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket.

A megszorítás terve szinte minden magyar társadalmi csoportot súlyosan érint: a dolgozók fizetése drasztikusan csökkenne, a gyermekes családoktól és az idősektől jelentős pénzt vennének el, a vállalkozások terhei brutálisan nőnének, a lakhatás és az autózás extrém módon drágulna, a mindennapi élet költségei pedig több ponton megduplázódnának. A Tisza-program minden pontja arról szól, hogy: több adó, több levonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, nagyobb bizonytalanság. Ez a program minden magyarnak megnehezítené az életét.

A kormány december 7-ig hosszabbítja meg a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét.

 

