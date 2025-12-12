Megújul Magyarország legértékesebb közgyűjteményben őrzött ereklyéjének otthona, a magyar koronázási palást terme. „Az 1031-ben készült palást valamennyi koronázási jelvény közül a legérzékenyebb. Csoda, hogy ilyen jó állapotban megmaradt”, mondta Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója, annak kapcsán, hogy néhány hónapra eltűnik a látogatók kíváncsi tekintete elől a palást, amely az első hiteles és korabeli ábrázolásról I. Szent István királyról – olvasható Magyar Nemzeti Múzeum közleményében.

A magyar koronázási palást terme a Magyar Nemzeti Múzeumban

A közleményben kifejtették:

A terem teljes egészében megújul, a munkában egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. A projektet L. Simon László, a múzeum korábbi főigazgatója vezeti. Várhatóan május végén fejeződnek be a felújítási munkálatok, a múzeum néhány héttel később, a Múzeumok Éjszakájára tervezi a hivatalos átadó ünnepséget. Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik. A munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern és minden biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe helyezik vissza, amely a terem közepére kerül.

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója hangsúlyozta, a nemzeti ereklye, egyben az európai textilművészet kiemelkedő darabja. Hozzátette, hogy már megkezdődött a korábban elkészült felújítási tervek revíziója, és együtt dolgoznak a látványkoncepció véglegesítésén az illetékes céggel. A munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik, ezek 2026 tavaszáig nem látogathatók.

„Több, mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét. A terem, ahol található, nagyon régóta megérett az átfogó felújításra. Érdekes, hogy a palást a teremben nem centrális helyen szerepel, ez is változni fog, valamennyi más műtárgy kikerül a térből” – mondta L. Simon László.

A palást terme teljesen megváltozik majd, különleges LED falak biztosítják a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítani fogják, hogy a lehető legtöbben meg tudják tekinteni a különleges műtárgyat. Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz. A projekt keretei között készül a palást számára egy menekítő láda, amely minden körülmény között megóvja az ereklyét. A felújítás tervei között szerepel az Éremtár modernizálása is, valamint az állandó kiállítás termeinek részleges felújítása is.