Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

civil

Külföldről finanszírozott NGO-k alakítanák a gyermekvédelem körüli vitákat

Az elmúlt tíz évben legalább 130 milliárd forintnak megfelelő külföldi forrás érkezett a hazai gyermekvédelem területén aktív civil szervezetekhez – írja a Tűzfalcsoport. A lap szerint az EU-s programokból, nemzetközi magánalapítványoktól és globális hálózatokból finanszírozott NGO-k nem csupán szakmai, hanem politikai értelemben is egyre aktívabb szereplőivé váltak a gyermekvédelem körüli közéleti vitáknak.
civilszervezettűzfalcsoport

Minimum 130 milliárd forintnak megfelelő külföldi forrás érkezett a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó NGO-k számára az elmúlt tíz esztendőben – írja a Tűzfalcsoport.

Soros, szervezet, finanszírozás, gyermekvédelem, NGO Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)
Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

A lap korábban arról írt, hogy a Magyarországon működő egyes külföldről finanszírozott civil szervezetnek (NGO) minősülő közösségek és médiumok hogyan aktivizálták magukat politikai értelemben a hazai gyermekvédelem területen. Ebben kifejtették többek között, hogy ezer szállal kötődik a globalista nemzetközi hálózathoz az a gyermekvédelmi „szakértő”, akit a 444 szólaltatott meg.

Most azt írják, a hazai gyermekvédelmi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) pénzügyi forrásai általában több forrásból tevődnek össze, ami a civil szervezetek gazdálkodására jellemző. 

 

Európai uniós források az NGO-knak

Mint kifejtik, a Brüsszelből érkező források jelentős része pályázatok és támogatási programok formájában érkezik, ilyenek a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) az Európai Bizottság egyik civil programja, amely támogatja a civil társadalmat és az alapvető jogok érvényesítését, továbbá az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (pl. AMIF) – migráció, inklúzió és gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások. Mindezek mellett vannak más EU-programok (pl. Erasmus+, Horizon, Solidarity Corps) is, amelyek adhatnak lehetőséget közvetett finanszírozásra vagy projektalapú forrásokra gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek számára.

 

Magánalapítványok, vállalati támogatások

Ebben az esetben nemzetközi civil alapítványok és adományozók is tudnak nyújtani granteket a gyermekvédelmi projektekre. Ilyen például az OAK Foundation, az egyik legnagyobb nemzetközi magánalapítvány, amely aktívan finanszíroz magyar gyermekvédelmi NGO-kat. Ki kell hangsúlyozni, hogy az OAK nem nyilvános pályázati rendszerben működik, hanem alapvetően meghívásos alapon, nemzetközi hálózatokon keresztül teríti a forrásokat. Hasonló, kisebb mértékben jelen levő alapítványok a Porticus Foundation és a King Baudouin Foundation. Utóbbitól egy magyar NGO akkor kap támogatást, ha nemzetközi konzorcium része, vagy határon átnyúló modellprojektben vesz részt.

⚠️Példák hazai támogatott NGO-kra, gyermekvédelmi projektekben

📍Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

EU / nemzetközi források

• Európai Unió – CERV program

– gyermekjogi monitoring, online bántalmazás, intézményi visszaélések

• Erasmus+

– szakmai együttműködések, módszertanfejlesztés

• Council of Europe / EU-s együttműködések (projektpartnerként)

• OAK Foundation – többéves gyermekvédelmi és intézményi bántalmazással kapcsolatos támogatások

• Porticus Foundation – gyermekjog, családból kiemelt gyermekek

• Open Society Foundations – regionális konstrukciók

📍FICE Magyarország (Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete) 

EU / nemzetközi források

• Erasmus+ – ifjúsági, szakmai csereprogramok

• EU-s szakmai hálózatok (FICE International) – projektfinanszírozás

Nemzetközi szervezetektől érkező források

• UNICEF-kapcsolódó szakmai projektek (nem klasszikus grant, inkább együttműködés)

📍Gyermekjogi Civil Koalíció

EU / nemzetközi források

• CERV (EU) – gyermekjogi érdekképviselet, monitoring

• EU-s konzorciumi projektek (tagokon keresztül)

• OAK Foundation – koalícióépítés, watchdog funkció

• OSF (regionális programokon keresztül)

📍TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) A szövegben és az ábrán a TASZ gyermekvédelmi területen kifejtett tevékenysége kapcsán a szervezetet ebben a kategóriában is említjük, az NGO egyébként számos más, például “jogvédő” feladatokat is ellát!

EU / nemzetközi források

• CERV – gyermekjog, oktatás, diszkrimináció

• korábbi Rights, Equality and Citizenship Programme

• Open Society Foundations – jelentős és hosszú távú

• OAK Foundation – gyermekjogi / intézményi jogsértések

• Sigrid Rausing Trust

📍CSAGYI (Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület)

EU / nemzetközi források

• ESZA / ESZA+ – gyermekjóléti szolgáltatások

• Erasmus+ – szakmai fejlesztések

• UNICEF projektek (partnerségi alapon)

 

 

 

 

