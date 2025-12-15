Külföldről finanszírozott NGO-k alakítanák a gyermekvédelem körüli vitákat

Minimum 130 milliárd forintnak megfelelő külföldi forrás érkezett a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó NGO-k számára az elmúlt tíz esztendőben – írja a Tűzfalcsoport.

A lap korábban arról írt, hogy a Magyarországon működő egyes külföldről finanszírozott civil szervezetnek (NGO) minősülő közösségek és médiumok hogyan aktivizálták magukat politikai értelemben a hazai gyermekvédelem területen. Ebben kifejtették többek között, hogy ezer szállal kötődik a globalista nemzetközi hálózathoz az a gyermekvédelmi „szakértő”, akit a 444 szólaltatott meg.

Most azt írják, a hazai gyermekvédelmi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) pénzügyi forrásai általában több forrásból tevődnek össze, ami a civil szervezetek gazdálkodására jellemző.

Európai uniós források az NGO-knak

Mint kifejtik, a Brüsszelből érkező források jelentős része pályázatok és támogatási programok formájában érkezik, ilyenek a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) az Európai Bizottság egyik civil programja, amely támogatja a civil társadalmat és az alapvető jogok érvényesítését, továbbá az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (pl. AMIF) – migráció, inklúzió és gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások. Mindezek mellett vannak más EU-programok (pl. Erasmus+, Horizon, Solidarity Corps) is, amelyek adhatnak lehetőséget közvetett finanszírozásra vagy projektalapú forrásokra gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek számára.

Magánalapítványok, vállalati támogatások

Ebben az esetben nemzetközi civil alapítványok és adományozók is tudnak nyújtani granteket a gyermekvédelmi projektekre. Ilyen például az OAK Foundation, az egyik legnagyobb nemzetközi magánalapítvány, amely aktívan finanszíroz magyar gyermekvédelmi NGO-kat. Ki kell hangsúlyozni, hogy az OAK nem nyilvános pályázati rendszerben működik, hanem alapvetően meghívásos alapon, nemzetközi hálózatokon keresztül teríti a forrásokat. Hasonló, kisebb mértékben jelen levő alapítványok a Porticus Foundation és a King Baudouin Foundation. Utóbbitól egy magyar NGO akkor kap támogatást, ha nemzetközi konzorcium része, vagy határon átnyúló modellprojektben vesz részt.