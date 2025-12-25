Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra – vagy mégis?

Németországban 1000 eurós büntetést kaphat az a fiatal, aki nem jelenik meg a kötelező katonai alkalmassági vizsgálaton az orvosnál. A pénzbüntetés mellett még a rendőrök látogatására is számíthat az a 18 éves fiatal, aki már a katonai szolgálathoz kötődő orvosi vizsgálattól is irtózik. Rendőrök fogják ugyanis előállítani a háborúellenes lázadókat. Szuper – írta Németh Balázs Facebook oldalán csütörtökön, kitérve Nyugat-Európa több országára is.

Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra (Fotó: AFP)

Nyugat-Európa háborús készülődésének jelei

A Fidesz frakciószóvivője sorolta a szerinte háborús készülődés jeleit: