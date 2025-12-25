Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra – vagy mégis?

Németországban 1000 eurós büntetést kaphat az a fiatal, aki nem jelenik meg a kötelező katonai alkalmassági vizsgálaton az orvosnál. A pénzbüntetés mellett még a rendőrök látogatására is számíthat az a 18 éves fiatal, aki már a katonai szolgálathoz kötődő orvosi vizsgálattól is irtózik. Rendőrök fogják ugyanis előállítani a háborúellenes lázadókat. Szuper – írta Németh Balázs Facebook oldalán csütörtökön, kitérve Nyugat-Európa több országára is.
Nyugat-Európa háborús készülődésének jelei
A Fidesz frakciószóvivője sorolta a szerinte háborús készülődés jeleit:
- a németek, karácsony előtt két nappal bejelentették, hogy sikeresen tesztelték az új fejlesztésű kamikazedrónokat. Évente akár százezret is tudnak majd gyártani belőle,
- Franciaország új, a jelenleginél nagyobb és modernebb repülőgép-hordozót épít, így erősítik a haditengerészetet, Macron elnök azt várja a fejlesztéstől, hogy jótékony hatással lesz a francia iparra,
- Finnországban januártól 65 évre emelik a sorkatonaság korhatárát. Ezzel egymillió fölé emelkedhet a tartalékosok száma, válsághelyzetben minden bevethető katonára szükség lehet,
- Észtország - karácsonyi meglepetésként - bejelentette, hogy bevásárol dél-koreai rakéta-sorozatvetőkből.
És ez csupán a karácsony előtti napok friss termése – tette hozzá Németh.
„A lényeg, hogy a nyugati politikusok nem készülnek a nagy háborúra… Boldog karácsonyt!”
– hívta fel a figyelmet a szerinte folyamatosan napvilágra kerülő, háborús készülődést alátámasztó hírekre Németh Balázs.