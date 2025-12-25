Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Ezt látnia kell!

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

németh balázs

Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra – vagy mégis?

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi lenne, ha készülne? A háborúra nem készülő országokból karácsony előtti napokban érkező híreket osztott meg Németh Balázs Facebook oldalán csütörtökön. Nyugat-Európa valamire készül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
németh balázsnyugat európaeurópaháború

Németországban 1000 eurós büntetést kaphat az a fiatal, aki nem jelenik meg a kötelező katonai alkalmassági vizsgálaton az orvosnál. A pénzbüntetés mellett még a rendőrök látogatására is számíthat az a 18 éves fiatal, aki már a katonai szolgálathoz kötődő orvosi vizsgálattól is irtózik. Rendőrök fogják ugyanis előállítani a háborúellenes lázadókat. Szuper – írta Németh Balázs Facebook oldalán csütörtökön, kitérve Nyugat-Európa több országára is.

Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra, Németország háborúra készül (Fotó: AFP)
Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra (Fotó: AFP)

Nyugat-Európa háborús készülődésének jelei

A Fidesz frakciószóvivője sorolta a szerinte háborús készülődés jeleit:

  • a németek, karácsony előtt két nappal bejelentették, hogy sikeresen tesztelték az új fejlesztésű kamikazedrónokat. Évente akár százezret is tudnak majd gyártani belőle,
  • Franciaország új, a jelenleginél nagyobb és modernebb repülőgép-hordozót épít, így erősítik a haditengerészetet, Macron elnök azt várja a fejlesztéstől, hogy jótékony hatással lesz a francia iparra,
  • Finnországban januártól 65 évre emelik a sorkatonaság korhatárát. Ezzel egymillió fölé emelkedhet a tartalékosok száma, válsághelyzetben minden bevethető katonára szükség lehet,
  • Észtország - karácsonyi meglepetésként - bejelentette, hogy bevásárol dél-koreai rakéta-sorozatvetőkből.
Karácsony előtti hergelés: ki tud nagyobbat mondani arról, miért kellene belépnünk a háborúba

És ez csupán a karácsony előtti napok friss termése – tette hozzá Németh.

„A lényeg, hogy a nyugati politikusok nem készülnek a nagy háborúra… Boldog karácsonyt!”

– hívta fel a figyelmet a szerinte folyamatosan napvilágra kerülő, háborús készülődést alátámasztó hírekre Németh Balázs.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!