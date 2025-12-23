Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

Most érkezett!

Óriási leállás lesz ennél a magyar banknál

nyugdíj

Így lehetetlenítené el a baloldal a nyugdíjemeléseket

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jövő évi költségvetésben 7700 milliárd forint van a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokra – árulta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 csatornán. Zsigó Róbert emlékeztetett a 2010 óta ezen területen elért eredményekre és kiemelte: a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt 15 év alatt. Szerinte minden eddig elért eredményt veszélybe sodorna a Tisza Párt és átalakítaná az egész nyugdíjrendszert, amelynek az idősek látnák kárát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjTisza Pártidősek

Duplájára emelkedett a nyugdíjak összege 2010 óta, a vásárlóértéke pedig 25 százalékkal nőtt – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 csatornán. Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, „az egekbe emelték a rezsi árát, gyakorlatilag kisemmizték őket”. Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíj vásárlóértékét.

Zsigó Róbert felhívta a figyelmet arra, Duplájára emelkedett a nyugdíjak összege 2010 óta, a vásárlóértéke pedig 25 százalékkal nőtt (Fotó: Kovács Attila / MTI)
Zsigó Róbert felhívta a figyelmet arra, Duplájára emelkedett a nyugdíjak összege 2010 óta, a vásárlóértéke pedig 25 százalékkal nőtt (Fotó: Kovács Attila / MTI)

Az államtitkár kiemelte, ezt az ígéretet azóta is betartják. Rámutatott, idén, amikor az infláció a tervezettnél magasabb volt, novemberben nyugdíjkiegészítést fizettek, decemberben pedig már az emelt nyugdíjat kapták meg az idősek. Hozzátette, 2026-ban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj mellett a tizennegyedik havi első heti összege is.

A nyugdíjak is veszélybe kerülnének a Tisza Párt miatt

– Minden lehetőségünket és eszközünket az elmúlt 15 esztendőben arra használtuk, hogy megteremtsük az idősek biztonságát – mondta Zsigó Róbert. Jelezte, az idősek 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványt kaptak, valamint az árréscsökkentés és a rezsicsökkentés a nyugdíjasokat is segítik.

Az államtitkár úgy fogalmazott, az elért eredmények veszélybe kerülhetnek a Tisza Párt miatt. Azt mondta, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj elvétele mellett a járandóságot megadóztatná az ellenzék, az állami nyugdíjrendszert megszüntetné és ezzel elvennék a nyugdíjbiztonságot.

Az emberek nem lehetnének abban biztosak, hogy kapnak és ha kapnak, akkor mennyi nyugdíjat, mert az a tőzsdétől meg a pénzügyi alapok nyereségétől függene 

– mutatott rá Zsigó Róbert.

Az államtitkár a Kossuth rádió műsorában is szerepelt a reggel, ahol a témában nyilatkozva elmondta, a 2025-ös költségvetésben 7200 milliárd forint, a jövő évi büdzsében pedig 7700 milliárd forint van a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!