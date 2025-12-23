Így lehetetlenítené el a baloldal a nyugdíjemeléseket

Duplájára emelkedett a nyugdíjak összege 2010 óta, a vásárlóértéke pedig 25 százalékkal nőtt – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 csatornán. Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, „az egekbe emelték a rezsi árát, gyakorlatilag kisemmizték őket”. Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíj vásárlóértékét.

Az államtitkár kiemelte, ezt az ígéretet azóta is betartják. Rámutatott, idén, amikor az infláció a tervezettnél magasabb volt, novemberben nyugdíjkiegészítést fizettek, decemberben pedig már az emelt nyugdíjat kapták meg az idősek. Hozzátette, 2026-ban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj mellett a tizennegyedik havi első heti összege is.

A nyugdíjak is veszélybe kerülnének a Tisza Párt miatt

– Minden lehetőségünket és eszközünket az elmúlt 15 esztendőben arra használtuk, hogy megteremtsük az idősek biztonságát – mondta Zsigó Róbert. Jelezte, az idősek 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványt kaptak, valamint az árréscsökkentés és a rezsicsökkentés a nyugdíjasokat is segítik.