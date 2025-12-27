Megint a nyugdíjasok ellen hergelnek a tiszás tanácsadók

Ismét a nyugdíjasokat támadta Magyar Péter egyik tanácsadója Bod Péter Ákos, aki arról beszélt, hogy

a nők nem érdemlik meg, hogy előbb vonuljanak nyugdíjba, és különben is, ez nagy terhet jelent az államkasszának

– írta meg az Ellenpont. A portál felidézte, Bod Péter Ákos korábban maga ismerte be, hogy tanácsokat ad a Tisza Párt vezetőinek, és nem ő az első tiszás tanácsadó, aki el akarja venni a nyugdíjakat.

Mint írták, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök és közgazdász a Hit Rádióban beszélt arról, hogy szerinte, ha komolyan vesszük a statisztikákat, akkor tulajdonképpen a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek. Később aztán hozzátette, valójában senkinek sem kellene idő előtt nyugdíjba vonulnia, mert az megterheli az államkasszát.

Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az úristen több matériát tett a nőkbe és tovább élnek hat-hét évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulni, merthogy nem élnek addig

– fogalmazott a volt jegybankelnök kijelentése a gyakorlatban a Nők 40 program végét jelentené, holott a lehetőség rendkívül népszerű, minden második nő él is vele. A program lényege, hogy nőknek lehetőségük van életkortól függetlenül, vagyis a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt öregségi nyugdíjba vonulni, ha rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel. A köznyelvben Nők 40 néven ismertté vált, 2011 óta létező korkedvezményes nyugdíj nem csak akkor vehető igénybe, ha 40 éven keresztül kereső tevékenységet végzett a jogosult: a gyermekneveléssel töltött évek is beleszámítanak. Így akár 5-10 évvel a korhatár elérése előtt is nyugdíjba vonulhatnak a nők.

Az Ellenpont felidézte, hogy egy másik tiszás tanácsadó, Simonovits András korábban arról beszélt, hogy a Nők40 program „ostoba", az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett. Egy másik alkalommal pedig egyenesen elmebetegségnek nevezte a korkedvezményes nyugdíjat.

„Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen, nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe"

– mondta Simonovits korábban.