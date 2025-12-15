Felháborító! A Tisza szakértője szerint a „jó” nyugdíjas nem él sokáig

Simonovits András nem most kezdte. Évek óta következetesen a nyugdíjak csökkentését, megadóztatását és az induló ellátások visszavágását sürgeti, ezért lett a Tisza Párt szakértője. Most azonban minden eddiginél tovább ment: egy januári beszélgetésben már azt sajnálta, hogy a jobb anyagi helyzetű nyugdíjasok tovább élnek, így hosszabb ideig „terhelik” a költségvetést – írta meg az Ellenpont.

A Tisza Párt nyugdíjszakértője újabb elfogadhatatlan kijelentéseket tett a nyugdíjasokról (Forrás: Pinterest)

„A tehetősebbek túl sokáig élnek”

Simonovits egy videóban demagóg példával érvelt, amikor kétmilliós nyugdíjakról beszélt, azt sugallva, hogy ezek társadalmi feszültséget keltenek és költségvetésileg „felelőtlenek”.

A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ezek az emberek akár 30 évet is eltölthetnek a rendszerben. A logika azonban sántít. Nem a magasabb nyugdíj hosszabbítja meg az életet, hanem az alacsony rövidíti le. A megfelelő élelem, a gyógyszerek és az orvosi ellátás hiánya az, ami valóban életéveket vesz el – Simonovits mégis olyan rendszert képzel el, ahol ez válik általánossá.