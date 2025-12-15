Felháborító! A Tisza szakértője szerint a „jó” nyugdíjas nem él sokáig

Simonovits András nem most kezdte. Évek óta következetesen a nyugdíjak csökkentését, megadóztatását és az induló ellátások visszavágását sürgeti, ezért lett a Tisza Párt szakértője. Most azonban minden eddiginél tovább ment: egy januári beszélgetésben már azt sajnálta, hogy a jobb anyagi helyzetű nyugdíjasok tovább élnek, így hosszabb ideig „terhelik” a költségvetést – írta meg az Ellenpont.
„A tehetősebbek túl sokáig élnek”
Simonovits egy videóban demagóg példával érvelt, amikor kétmilliós nyugdíjakról beszélt, azt sugallva, hogy ezek társadalmi feszültséget keltenek és költségvetésileg „felelőtlenek”.
A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ezek az emberek akár 30 évet is eltölthetnek a rendszerben. A logika azonban sántít. Nem a magasabb nyugdíj hosszabbítja meg az életet, hanem az alacsony rövidíti le. A megfelelő élelem, a gyógyszerek és az orvosi ellátás hiánya az, ami valóban életéveket vesz el – Simonovits mégis olyan rendszert képzel el, ahol ez válik általánossá.
Régi terv: kevesebb pénz, rövidebb idő
A tiszás közgazdász korábban is világossá tette álláspontját.
Hibának nevezte a nyugdíjkorhatár rögzítését, eltörölné a Nők40-et, „egységesítené” a 13. havi nyugdíjat, az induló nyugdíjakat pedig csökkentené. Többször beszélt degresszióról, vagyis a nyugdíjak megadóztatásáról is.
Egy ATV-s szereplésen már többes szám első személyben fogalmazott: „előbb nyerjük meg a választást”. Simonovits mostani kijelentése nem kilóg, hanem beleillik abba a gondolkodásba, amelyet a Tisza Párt környezetében rendszeresen hallani. Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László is rendre a nyugdíjrendszer „szűkítéséről” beszél. A közös nevező egyértelmű: kevesebb pénz az időseknek, rövidebb időre.