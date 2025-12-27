Mit hoz 2026 a nyugdíjasoknak?

Jövőre sem maradnak magukra a nyugdíjasok, hiszen a kormány több oldalról támogatja őket, hogy könnyítsen megélhetésükön. Folytatódik a nyugdíjak emelése: januárban 3,6 százalékkal nőnek az illetmények.

A nyugdíjasok számíthatnak a kormányra 2026-ban is. Fotó: Illusztráció Stock fotó

A kormány már korábban visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, arról is döntött, hogy 2026-től fokozatosan bevezeti a 14. havi illetményt is.

A februári és a tizenharmadik havi illetményükön felül a tizennegyedik havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják.