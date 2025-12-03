Hírlevél

Gulyás Gergely

A kormány elutasítja Magyar Péterék nyugdíjsarcát

Amíg a baloldal elvette, addig a kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat az időseknek. Gulyás Gergely emlékeztetett, a baloldal nyugdíjsarca elfogadhatatlan, a kormánypárt viszont továbbra is garantálja a nyugdíjak értékállóságát és értéknövelését.
Gulyás Gergelynyugdíjsarcbaloldal

A baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat ​– emlékeztetett Gulyás Gergely, aki egyben azt is közölte, 

jövőre a 13. havi nyugdíjjal egyidejűleg fogjuk folyósítani a 14. havi nyugdíj első negyedét.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, a Tisza Párt nyugdíjsarcát a kormány elutasítja, és Magyar Péterékkel ellentétben, ahogyan az elmúlt tiztenöt évben, úgy ezután is garantálják, hogy a nyugdíjak értékállóságát és az értéknövelését.

 

