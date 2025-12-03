A kormány elutasítja Magyar Péterék nyugdíjsarcát

A baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat ​– emlékeztetett Gulyás Gergely, aki egyben azt is közölte,

jövőre a 13. havi nyugdíjjal egyidejűleg fogjuk folyósítani a 14. havi nyugdíj első negyedét.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, a Tisza Párt nyugdíjsarcát a kormány elutasítja, és Magyar Péterékkel ellentétben, ahogyan az elmúlt tiztenöt évben, úgy ezután is garantálják, hogy a nyugdíjak értékállóságát és az értéknövelését.