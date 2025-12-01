Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Zsigó Róbert

Zsigó Róbert: Jobban járnak a családok, tovább bővül az árréscsökkentett termékek listája

Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok – jelentette be Zsigó Róbert egy rövid videóban hétfőn. A KIM parlamenti államtitkára szerint az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti.
Zsigó Róbert saját közösségi oldalán jelentette be, hogy 

december elsejétől az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb.

Hangsúlyozta, az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Hozzátette, ez a szabály nem változott, így az árréstop alá újonnan bevont termékeknél is láthatók lesznek a jelölések.

Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika

– tudatta, hozzátéve, hogy a tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még 

a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsóbb. 

A KIM parlamenti államtitkára kiemelte, december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés.

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat

 – fogalmazott Zsigó Róbert.

 

