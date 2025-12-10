Dörgedelmes választ adott Hankó Balázs az Európai Unió magyar diákok elleni támadására – videó

Hírlevél
Az alapvető oktatási jogokhoz sem jutnak hozzá a magyar egyetemisták az Európai Unió politikája miatt.
Erasmus +HorizontHankó BalázsEurópai Bizottságegyetemista

„Ameddig uniós állampolgárok, magyar állampolgárok, illetőleg magyarországi egyetemeken lévő uniós állampolgárok egy uniós alapvető joghoz nem jutnak hozzá az Erasmus-programon keresztül, valamint egy alapvető oktatási joghoz nem jutnak hozzá az Erasmuson keresztül, addig nincs értelme új négyéves felsőoktatási stratégiáról beszélni” – mondta el a Facebook-oldalán közzétett videójában Hankó Balázs Kulturális és Innovációs miniszter. 

Hankó Balázs
Hankó Balázs Fotó: BARTOS Gyula

Mint ismert, lassan három éve, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemeket, a magyar egyetemistákat, oktatókat és kutatókat az Erasmus+ programból és a Horizont programból, holott az egyetemektől indult a megújítás igénye, a szenátusok 87 százaléka támogatta.

 

